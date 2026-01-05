RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Без справок и разрешений: совершеннолетние украинцы смогут свободно покупать газовые баллончики

Совершеннолетним украинцам разрешили покупать газовые баллончики без справок (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Отныне газовые баллончики можно покупать без каких-либо разрешений лицам от 18 лет. Соответствующие изменения Кабинет министров Украины внес в постановление "О порядке продажи, приобретения, регистрации, учета и применения специальных средств самообороны".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Какие средства относятся к спецсредствам

К специальным средствам самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, относятся:

  • аэрозольные упаковки со слезоточивыми и раздражающими веществами;
  • газовые пистолеты и револьверы калибра 6, 8 и 9 мм;
  • патроны к ним, заряженные слезоточивыми и раздражающими веществами.

Нужны ли справки и регистрация

Газовые баллончики могут покупать, носить, перевозить и хранить граждане, достигшие 18-летнего возраста, без каких-либо разрешительных документов.

Новые правила не предусматривают никаких дополнительных требований.
Справки, медицинские заключения или регистрация для газового баллончика не нужны.

Где можно приобрести

Приобретение спецсредств самообороны юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и гражданами осуществляется в специализированных магазинах, которые имеют право на продажу таких средств.

Для газовых пистолетов нужны разрешения

В то же время запрещается хранение, ношение, перевозка и применение безномерных или самодельных газовых пистолетов и револьверов.

Граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут приобрести газовые пистолеты (револьверы) только при наличии разрешения, выданного уполномоченным подразделением Национальной полиции.

Для получения такого разрешения необходимо подать:

  • заключение (справку) врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний;
  • справку об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применения.

Читайте также о том, что Министерство внутренних дел предупредило граждан, что Единый реестр оружия (ЕРЗ) в Украине временно не будет работать.

Ранее мы писали о том, что онлайн-разрешения на оружие начали отображаться не только в сервисах Министерства внутренних дел Украины, но и в приложении "Дія". При этом сгенерировать выписку о владении оружием можно в несколько кликов - онлайн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине