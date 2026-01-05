Без довідок і дозволів: повнолітні українці зможуть вільно купувати газові балончики
Відтепер газові балончики можна купувати без будь-яких дозволів особам від 18 років. Відповідні зміни Кабінет міністрів України вніс до постанови "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на постанову Кабміну.
Які засоби належать до спецзасобів
До спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, належать:
- аерозольні упаковки зі сльозоточивими та дратівними речовинами;
- газові пістолети та револьвери калібру 6, 8 і 9 мм;
- патрони до них, заряджені сльозоточивими та дратівними речовинами.
Чи потрібні довідки та реєстрація
Газові балончики можуть купувати, носити, перевозити та зберігати громадяни, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозвільних документів.
Нові правила не передбачають жодних додаткових вимог.
Довідки, медичні висновки або реєстрація для газового балончика не потрібні.
Де можна придбати
Придбання спецзасобів самооборони юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами здійснюється в спеціалізованих магазинах, які мають право на продаж таких засобів.
Для газових пістолетів потрібні дозволи
Водночас забороняється зберігання, носіння, перевезення та застосування безномерних або саморобних газових пістолетів і револьверів.
Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть придбати газові пістолети (револьвери) лише за наявності дозволу, виданого уповноваженим підрозділом Національної поліції.
Для отримання такого дозволу необхідно подати:
- висновок (довідку) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про відсутність медичних протипоказань;
- довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.
