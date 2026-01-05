Без довідок і дозволів: повнолітні українці зможуть вільно купувати газові балончики

Відтепер газові балончики можна купувати без будь-яких дозволів особам від 18 років. Відповідні зміни Кабінет міністрів України вніс до постанови "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони".

Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть придбати газові пістолети (револьвери) лише за наявності дозволу, виданого уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Придбання спецзасобів самооборони юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами здійснюється в спеціалізованих магазинах, які мають право на продаж таких засобів.

Нові правила не передбачають жодних додаткових вимог. Довідки, медичні висновки або реєстрація для газового балончика не потрібні.

Газові балончики можуть купувати, носити, перевозити та зберігати громадяни, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозвільних документів.

