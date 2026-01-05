Без справок и разрешений: совершеннолетние украинцы смогут свободно покупать газовые баллончики

Отныне газовые баллончики можно покупать без каких-либо разрешений лицам от 18 лет. Соответствующие изменения Кабинет министров Украины внес в постановление "О порядке продажи, приобретения, регистрации, учета и применения специальных средств самообороны".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Какие средства относятся к спецсредствам

К специальным средствам самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, относятся:

аэрозольные упаковки со слезоточивыми и раздражающими веществами;

газовые пистолеты и револьверы калибра 6, 8 и 9 мм;

патроны к ним, заряженные слезоточивыми и раздражающими веществами.

Нужны ли справки и регистрация

Газовые баллончики могут покупать, носить, перевозить и хранить граждане, достигшие 18-летнего возраста, без каких-либо разрешительных документов.

Новые правила не предусматривают никаких дополнительных требований.

Справки, медицинские заключения или регистрация для газового баллончика не нужны.

Где можно приобрести

Приобретение спецсредств самообороны юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и гражданами осуществляется в специализированных магазинах, которые имеют право на продажу таких средств.

Для газовых пистолетов нужны разрешения

В то же время запрещается хранение, ношение, перевозка и применение безномерных или самодельных газовых пистолетов и револьверов.

Граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут приобрести газовые пистолеты (револьверы) только при наличии разрешения, выданного уполномоченным подразделением Национальной полиции.

Для получения такого разрешения необходимо подать: