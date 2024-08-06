Довідка для ВПО: скільки переселенців в Україні отримують виплати і яка сума допомоги

За даними міністерства, в Україні станом на липень 2024 року допомогу на проживання отримують понад 1,2 млн переселенців. Минулого місяця уряд спрямував на виплати ВПО суму у понад 2,8 млрд гривень.

Так, внутрішньо переміщені особи можуть отримати щомісяця допомогу у розмірі 2 тисяч гривень. Дітям та особам з інвалідністю передбачається 3 тисячі гривень допомоги.

Куди звертатися у разі затримок виплат

Грошова допомога для ВПО нараховується 15 та 28 числа щомісяця. Проте іноді бувають затримки. В уряді наголошують, що причинами затримок часто бувають технічні проблеми.

Якщо виплати не надійшли у зазначений термін, внутрішньо переміщеним особам радять звертатися:

до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;

на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;

гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.

Також ВПО можуть звернутися до органів соцзахисту та ЦНАПів. Знайти потрібний центр надання адміністративних послуг можна за посиланням.