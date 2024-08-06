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Довідка для ВПО: скільки переселенців в Україні отримують виплати і яка сума допомоги

Фото: в Україні понад мільйон переселенців отримують виплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Виплати отримують понад мільйон переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними міністерства, в Україні станом на липень 2024 року допомогу на проживання отримують понад 1,2 млн переселенців. Минулого місяця уряд спрямував на виплати ВПО суму у понад 2,8 млрд гривень.

Так, внутрішньо переміщені особи можуть отримати щомісяця допомогу у розмірі 2 тисяч гривень. Дітям та особам з інвалідністю передбачається 3 тисячі гривень допомоги.

Куди звертатися у разі затримок виплат

Грошова допомога для ВПО нараховується 15 та 28 числа щомісяця. Проте іноді бувають затримки. В уряді наголошують, що причинами затримок часто бувають технічні проблеми. 

Якщо виплати не надійшли у зазначений термін, внутрішньо переміщеним особам радять звертатися:

  • до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;
  • на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;
  • гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.

Також ВПО можуть звернутися до органів соцзахисту та ЦНАПів. Знайти потрібний центр надання адміністративних послуг можна за посиланням.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як українцям оформити довідку ВПО, без якої не можуть нарахувати допомогу.

Також ми розповідали, які пільги передбачені для дітей з категорії ВПО у 2024 році.

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Міністерство соціальної політикиВнутрішньо переміщені особиСоціальна допомога