Справка для ВПЛ: сколько переселенцев в Украине получают выплаты и какая сумма помощи

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить денежную помощь от государства. Выплаты получают более миллиона переселенцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По данным министерства, в Украине по состоянию на июль 2024 года помощь на проживание получают более 1,2 млн переселенцев. В прошлом месяце правительство направило на выплаты ВПЛ сумму более 2,8 млрд гривен.
Так, внутренне перемещенные лица могут получить ежемесячную помощь в размере 2 тысяч гривен. Детям и лицам с инвалидностью предусматривается 3 тысяч гривен помощи.
Денежная помощь для ВПЛ насчитывается 15 и 28 числа ежемесячно. Однако иногда бывают задержки. В правительстве отмечают, что причинами задержек часто бывают технические проблемы.
Если выплаты не поступили в указанный срок, внутренне перемещенным лицам рекомендуют обращаться:
Также ВПЛ могут обратиться в органы соцзащиты и ЦПАУ. Найти нужный центр предоставления административных услуг можно по ссылке.
Ранее РБК-Украина объясняло, как украинцам оформить справку ВПЛ, без которой не могут начислить помощь.
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