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Справка для ВПЛ: сколько переселенцев в Украине получают выплаты и какая сумма помощи

Фото: в Украине более миллиона переселенцев получают выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить денежную помощь от государства. Выплаты получают более миллиона переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным министерства, в Украине по состоянию на июль 2024 года помощь на проживание получают более 1,2 млн переселенцев. В прошлом месяце правительство направило на выплаты ВПЛ сумму более 2,8 млрд гривен.

Так, внутренне перемещенные лица могут получить ежемесячную помощь в размере 2 тысяч гривен. Детям и лицам с инвалидностью предусматривается 3 тысяч гривен помощи.

Куда обращаться в случае задержек выплат

Денежная помощь для ВПЛ насчитывается 15 и 28 числа ежемесячно. Однако иногда бывают задержки. В правительстве отмечают, что причинами задержек часто бывают технические проблемы.

Если выплаты не поступили в указанный срок, внутренне перемещенным лицам рекомендуют обращаться:

  • в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45 ;
  • по электронному адресу Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua ;
  • горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39.

Также ВПЛ могут обратиться в органы соцзащиты и ЦПАУ. Найти нужный центр предоставления административных услуг можно по ссылке.

Ранее РБК-Украина объясняло, как украинцам оформить справку ВПЛ, без которой не могут начислить помощь.

Также мы рассказывали, какие льготы предусмотрены для детей из категории ВПЛ в 2024 году.

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