Довідка для ВПО: скільки переселенців в Україні отримують виплати і яка сума допомоги
Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Виплати отримують понад мільйон переселенців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За даними міністерства, в Україні станом на липень 2024 року допомогу на проживання отримують понад 1,2 млн переселенців. Минулого місяця уряд спрямував на виплати ВПО суму у понад 2,8 млрд гривень.
Так, внутрішньо переміщені особи можуть отримати щомісяця допомогу у розмірі 2 тисяч гривень. Дітям та особам з інвалідністю передбачається 3 тисячі гривень допомоги.
Куди звертатися у разі затримок виплат
Грошова допомога для ВПО нараховується 15 та 28 числа щомісяця. Проте іноді бувають затримки. В уряді наголошують, що причинами затримок часто бувають технічні проблеми.
Якщо виплати не надійшли у зазначений термін, внутрішньо переміщеним особам радять звертатися:
- до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;
- на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;
- гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.
Також ВПО можуть звернутися до органів соцзахисту та ЦНАПів. Знайти потрібний центр надання адміністративних послуг можна за посиланням.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як українцям оформити довідку ВПО, без якої не можуть нарахувати допомогу.
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