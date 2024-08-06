Справка для ВПЛ: сколько переселенцев в Украине получают выплаты и какая сумма помощи

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить денежную помощь от государства. Выплаты получают более миллиона переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным министерства, в Украине по состоянию на июль 2024 года помощь на проживание получают более 1,2 млн переселенцев. В прошлом месяце правительство направило на выплаты ВПЛ сумму более 2,8 млрд гривен.

Так, внутренне перемещенные лица могут получить ежемесячную помощь в размере 2 тысяч гривен. Детям и лицам с инвалидностью предусматривается 3 тысяч гривен помощи.

Куда обращаться в случае задержек выплат

Денежная помощь для ВПЛ насчитывается 15 и 28 числа ежемесячно. Однако иногда бывают задержки. В правительстве отмечают, что причинами задержек часто бывают технические проблемы.

Если выплаты не поступили в указанный срок, внутренне перемещенным лицам рекомендуют обращаться:

в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45 ;

по электронному адресу Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua ;

горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39.

Также ВПЛ могут обратиться в органы соцзащиты и ЦПАУ. Найти нужный центр предоставления административных услуг можно по ссылке.