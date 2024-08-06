ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Справка для ВПЛ: сколько переселенцев в Украине получают выплаты и какая сумма помощи

Киев, Вторник 06 августа 2024 18:00
UA EN RU
Справка для ВПЛ: сколько переселенцев в Украине получают выплаты и какая сумма помощи Фото: в Украине более миллиона переселенцев получают выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить денежную помощь от государства. Выплаты получают более миллиона переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным министерства, в Украине по состоянию на июль 2024 года помощь на проживание получают более 1,2 млн переселенцев. В прошлом месяце правительство направило на выплаты ВПЛ сумму более 2,8 млрд гривен.

Так, внутренне перемещенные лица могут получить ежемесячную помощь в размере 2 тысяч гривен. Детям и лицам с инвалидностью предусматривается 3 тысяч гривен помощи.

Куда обращаться в случае задержек выплат

Денежная помощь для ВПЛ насчитывается 15 и 28 числа ежемесячно. Однако иногда бывают задержки. В правительстве отмечают, что причинами задержек часто бывают технические проблемы.

Если выплаты не поступили в указанный срок, внутренне перемещенным лицам рекомендуют обращаться:

  • в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45 ;
  • по электронному адресу Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua ;
  • горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39.

Также ВПЛ могут обратиться в органы соцзащиты и ЦПАУ. Найти нужный центр предоставления административных услуг можно по ссылке.

Ранее РБК-Украина объясняло, как украинцам оформить справку ВПЛ, без которой не могут начислить помощь.

Также мы рассказывали, какие льготы предусмотрены для детей из категории ВПЛ в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Внутренне перемещенные лица Социальная помощь
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую