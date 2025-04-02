В "Армія+" з'явились 6 нових важливих рапортів для військових: про що йдеться
У Міністерстві оборони України повідомили, що у застосунку "Армія+" з'явились шість нових рапортів. Вони стосуються звільнення з військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони у Facebook.
Які нові рапорти з'явились в "Армія+"
В МОУ розповіли, що в "Армія+" з'явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за різними обставинами.
Уточнюється, що серед нових рапортів - такі:
- звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;
- звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
- звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
- звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;
- звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
- звільнення за станом здоров'я.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, рапорт на звільнення за станом здоров'я - один із найпопулярніших в армії.
"Ми цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", - наголосила вона.
Зазначається, що рапорти дають зрозумілі поради та пояснення щодо документів, які можуть знадобитися під час подачі. Вони вже доступні у новій версії "Армія+".
Публікація МОУ (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України. В роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року.
Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні е-рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).
Наприкінці грудня 2024 року в "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових.
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