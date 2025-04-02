В "Армія+" з'явились 6 нових важливих рапортів для військових: про що йдеться

У Міністерстві оборони України повідомили, що у застосунку "Армія+" з'явились шість нових рапортів. Вони стосуються звільнення з військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони у Facebook.

Які нові рапорти з'явились в "Армія+"

В МОУ розповіли, що в "Армія+" з'явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за різними обставинами.

Уточнюється, що серед нових рапортів - такі:

звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

звільнення за станом здоров'я.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, рапорт на звільнення за станом здоров'я - один із найпопулярніших в армії.

"Ми цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", - наголосила вона.

Зазначається, що рапорти дають зрозумілі поради та пояснення щодо документів, які можуть знадобитися під час подачі. Вони вже доступні у новій версії "Армія+".

Публікація МОУ (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)