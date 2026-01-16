Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отримати

Коли може знадобитись довідка про доходи пенсіонера

У Мінсоцполітики розповіли, що довідка про доходи пенсіонера може знадобитись українцям у різних ситуаціях:

щоб отримати пенсійне посвідчення;

щоб оформити пільги або допомоги;

щоб підтвердити доходи під час виїзду за кордон;

щоб перевести пенсійні виплати за межі України.

Коли може знадобитись довідка (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Як можна отримати довідку про доходи пенсіонера

Громадянам повідомили, що отримати довідку про доходи пенсіонера сьогодні можна як "фізично", так і не виходячи з дому - онлайн.

Для цього потрібно скористатись:

або вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);

або Єдиним порталом державних послуг "Дія".

Так, щоб отримати послугу через вебпортал ПФУ, потрібно:

авторизуватись на порталі - portal.pfu.gov.ua - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або "Дія.Підпис";

перейти до розділу "Комунікації з ПФУ";

натиснути на опцію "Запит на отримання електронних документів";

обрати з переліку "Довідка про доходи пенсіонера";

заповнити форму, обрати період (за який потрібна довідка) і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".

Отримання довідки через вебпортал ПФУ (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

У Мінсоцполітики нагадали також, що статус заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" (на панелі зліва).

Як відстежувати статус заяви (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Для того, щоб отримати послугу через портал "Дія", потрібно:

авторизуватись на порталі - diia.gov.ua - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або через застосунок "Дія";

вибрати розділ "Послуги";

перейти до "Пенсії, пільги та допомога";

обрати "Довідка про доходи пенсіонера";

натиснути "Отримати довідку".

"Крім онлайн-способів, довідку про доходи пенсіонера можна отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України", - підсумували у міністерстві.

Довідку про доходи пенсіонера можна отримати "фізично" - у сервісному центрі ПФУ (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)