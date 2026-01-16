Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отримати

Довідка про доходи пенсіонера - це документ, який підтверджує розмір отриманих пенсійних виплат за певний період. Знадобитися він може у різних ситуаціях, а отримати його можна не тільки "фізично", але й онлайн - без черг і зайвих рухів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
У Мінсоцполітики розповіли, що довідка про доходи пенсіонера може знадобитись українцям у різних ситуаціях:
Громадянам повідомили, що отримати довідку про доходи пенсіонера сьогодні можна як "фізично", так і не виходячи з дому - онлайн.
Для цього потрібно скористатись:
Так, щоб отримати послугу через вебпортал ПФУ, потрібно:
У Мінсоцполітики нагадали також, що статус заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" (на панелі зліва).
Для того, щоб отримати послугу через портал "Дія", потрібно:
"Крім онлайн-способів, довідку про доходи пенсіонера можна отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України", - підсумували у міністерстві.
