Суспільство Освіта Гроші Зміни

Довідка про доходи пенсіонера: в яких випадках потрібна та де її отримати

Довідку про доходи пенсіонера можна отримати онлайн (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Довідка про доходи пенсіонера - це документ, який підтверджує розмір отриманих пенсійних виплат за певний період. Знадобитися він може у різних ситуаціях, а отримати його можна не тільки "фізично", але й онлайн - без черг і зайвих рухів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Коли може знадобитись довідка про доходи пенсіонера

У Мінсоцполітики розповіли, що довідка про доходи пенсіонера може знадобитись українцям у різних ситуаціях:

  • щоб отримати пенсійне посвідчення;
  • щоб оформити пільги або допомоги;
  • щоб підтвердити доходи під час виїзду за кордон;
  • щоб перевести пенсійні виплати за межі України.

Коли може знадобитись довідка (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Як можна отримати довідку про доходи пенсіонера

Громадянам повідомили, що отримати довідку про доходи пенсіонера сьогодні можна як "фізично", так і не виходячи з дому - онлайн.

Для цього потрібно скористатись:

  • або вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • або Єдиним порталом державних послуг "Дія".

Так, щоб отримати послугу через вебпортал ПФУ, потрібно:

  • авторизуватись на порталі - portal.pfu.gov.ua - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або "Дія.Підпис";
  • перейти до розділу "Комунікації з ПФУ";
  • натиснути на опцію "Запит на отримання електронних документів";
  • обрати з переліку "Довідка про доходи пенсіонера";
  • заповнити форму, обрати період (за який потрібна довідка) і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".

Отримання довідки через вебпортал ПФУ (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

У Мінсоцполітики нагадали також, що статус заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" (на панелі зліва).

Як відстежувати статус заяви (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Для того, щоб отримати послугу через портал "Дія", потрібно:

  • авторизуватись на порталі - diia.gov.ua - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або через застосунок "Дія";
  • вибрати розділ "Послуги";
  • перейти до "Пенсії, пільги та допомога";
  • обрати "Довідка про доходи пенсіонера";
  • натиснути "Отримати довідку".

"Крім онлайн-способів, довідку про доходи пенсіонера можна отримати, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України", - підсумували у міністерстві.

Довідку про доходи пенсіонера можна отримати "фізично" - у сервісному центрі ПФУ (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у ПФУ пояснили, як повернути пенсію тим, хто не встиг пройти фізичну ідентифікацію до кінця року.

Крім того, ми розповідали, як підвищили пенсії в Україні (які суми виплачують з січня 2026 року) та скільки українцям потрібно мати стажу для виходу на пенсію за віком у 2026 році.

Читайте також, як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.

