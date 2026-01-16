Справка о доходах пенсионера: в каких случаях нужна и где ее получить

Когда может понадобиться справка о доходах пенсионера

В Минсоцполитики рассказали, что справка о доходах пенсионера может понадобиться украинцам в разных ситуациях:

чтобы получить пенсионное удостоверение;

чтобы оформить льготы или пособия;

чтобы подтвердить доходы при выезде за границу;

чтобы перевести пенсионные выплаты за пределы Украины.

Когда может понадобиться справка (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как можно получить справку о доходах пенсионера

Гражданам сообщили, что получить справку о доходах пенсионера сегодня можно как "физически", так и не выходя из дома - онлайн.

Для этого нужно воспользоваться:

либо веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

либо Единым порталом государственных услуг "Дія".

Так, чтобы получить услугу через веб-портал ПФУ, нужно:

авторизоваться на портале - portal.pfu.gov.ua - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или "Дія.Підпис";

перейти в раздел "Комунікації з ПФУ";

нажать на опцию "Запит на отримання електронних документів";

выбрать из перечня "Довідка про доходи пенсіонера";

заполнить форму, выбрать период (за который нужна справка) и нажать кнопку "Відправити до ПФУ".

Получение справки через веб-портал ПФУ (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

В Минсоцполитики напомнили также, что статус заявления можно отслеживать в разделе "Мої звернення" (на панели слева).

Как отслеживать статус заявления (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Для того чтобы получить услугу через портал "Дія", нужно:

авторизоваться на портале - diia.gov.ua - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или через приложение "Дія";

выбрать раздел "Послуги";

перейти в "Пенсії, пільги та допомога";

выбрать "Довідка про доходи пенсіонера";

нажать "Отримати довідку".

"Кроме онлайн-способов, справку о доходах пенсионера можно получить, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины", - подытожили в министерстве.

Справку о доходах пенсионера можно получить "физически" - в сервисном центре ПФУ (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)