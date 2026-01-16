Справка о доходах пенсионера: в каких случаях нужна и где ее получить

Справка о доходах пенсионера - это документ, который подтверждает размер полученных пенсионных выплат за определенный период. Понадобиться он может в разных ситуациях, а получить его можно не только "физически", но и онлайн - без очередей и лишних движений.
В Минсоцполитики рассказали, что справка о доходах пенсионера может понадобиться украинцам в разных ситуациях:
Гражданам сообщили, что получить справку о доходах пенсионера сегодня можно как "физически", так и не выходя из дома - онлайн.
Для этого нужно воспользоваться:
Так, чтобы получить услугу через веб-портал ПФУ, нужно:
В Минсоцполитики напомнили также, что статус заявления можно отслеживать в разделе "Мої звернення" (на панели слева).
Для того чтобы получить услугу через портал "Дія", нужно:
"Кроме онлайн-способов, справку о доходах пенсионера можно получить, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины", - подытожили в министерстве.
