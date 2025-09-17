Довідка в басейн від лікаря не обов'язкова: українцям спростували радянський міф

Вирішуєте записатися в басейн, але адміністратор вимагає медичну довідку? У голові пробігає думка про черги до сімейного лікаря та незрозумілі формулювання, а сама вимога здається абсолютно логічною.

Чому довідка в басейн від терапевта не потрібна, розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Довідка в басейн не потрібна

В Україні насправді немає жодного законодавчого документа, який би зобов'язував вас надавати медичну довідку для плавання. Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такого документа, ані інструкції для його заповнення.

Ба більше, навіть чинні санітарні правила та норми для плавальних басейнів, які регулюють якість води та безпеку, не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів.

Чому довідки продовжують вимагати?

На думку експертів, ця практика - це здебільшого пережиток радянського минулого. Тоді, понад 35 років тому, через відсутність якісних методик очищення води, такі довідки дійсно були закріплені законодавчо.

Однак у сучасному світі санітарна безпека повинна забезпечуватися не папірцем від лікаря, а якісним очищенням води в самому басейні. Відповідальність за це лежить виключно на власникові закладу.

Варто зазначити, що таку довідку не вимагають і в більшості інших цивілізованих країн. Вимога надати документ, який не передбачений чинним законодавством України, може розцінюватися як обмеження ваших прав як споживача, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

Пам'ятайте про власну відповідальність

Попри відсутність законодавчих вимог, варто пам'ятати, що відвідування басейну - це не тільки ваше право, а й ваша особиста відповідальність. Якщо ви почуваєтеся зле, маєте відкриті рани, шкірні захворювання або будь-які інфекційні хвороби, утримайтеся від відвідування басейну та зверніться по консультацію до лікаря.

Це питання не закону, а особистої свідомості та поваги до інших відвідувачів.