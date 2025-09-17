Справка в бассейн от врача не обязательна: украинцам опровергли советский миф

Решаете записаться в бассейн, но администратор требует медицинскую справку? В голове пробегает мысль об очередях к семейному врачу и непонятных формулировках, а само требование кажется абсолютно логичным.

Почему справка в бассейн от терапевта не нужна, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Справка в бассейн не нужна

В Украине на самом деле нет ни одного законодательного документа, который бы обязывал вас предоставлять медицинскую справку для плавания. Министерство здравоохранения не утверждало ни формы такого документа, ни инструкции для его заполнения.

Более того, даже действующие санитарные правила и нормы для плавательных бассейнов, которые регулируют качество воды и безопасность, не содержат никаких требований относительно обязательного медицинского осмотра для посетителей.

Почему справки продолжают требовать?

По мнению экспертов, эта практика - это в основном пережиток советского прошлого. Тогда, более 35 лет назад, из-за отсутствия качественных методик очистки воды, такие справки действительно были закреплены законодательно.

Однако в современном мире санитарная безопасность должна обеспечиваться не бумажкой от врача, а качественной очисткой воды в самом бассейне. Ответственность за это лежит исключительно на владельце заведения.

Стоит отметить, что такую справку не требуют и в большинстве других цивилизованных стран. Требование предоставить документ, который не предусмотрен действующим законодательством Украины, может расцениваться как ограничение ваших прав как потребителя, в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей".

Помните о собственной ответственности

Несмотря на отсутствие законодательных требований, стоит помнить, что посещение бассейна - это не только ваше право, но и ваша личная ответственность. Если вы чувствуете себя плохо, имеете открытые раны, кожные заболевания или любые инфекционные болезни, воздержитесь от посещения бассейна и обратитесь за консультацией к врачу.

Это вопрос не закона, а личной сознательности и уважения к другим посетителям.