На Херсонщині працівники ТЦК затримали і вивезли чоловіка з інвалідністю з дитинства, якого суд визнав недієздатним. При цьому ВЛК визнала його придатним до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Влітку в одному із сіл Херсонщини працівники ТЦК затримали чоловіка з інвалідністю з дитинства, яку йому встановили довічно ще у 1999 році. У 2005 році суд визнав його недієздатним.

Попри це, ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Цієї осені до Лубінця звернулася близька людина цього українця.

"У мене одне питання: як за наявності багаторічних документально підтверджених обставин щодо стану здоров’я та судового рішення про недієздатність змогли ухвалити такий висновок?", - запитав омбудсман.

Звернення до поліції та Міноборони

Лубінець направив правоохоронцям повідомлення про можливе кримінальне правопорушення. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

Також він скерував до Міноборони лист реагування для вжиття заходів, які передбачає законодавство, і вирішення питання про звільнення чоловіка з військової служби.

"Свавілля під час мобілізації - неприпустиме! Кожен такий випадок буде предметом мого реагування", - наголосив Лубінець.

Він зазначив, що жоден посадовець не має права ігнорувати закон, нехтувати документами про інвалідність чи порушувати права людини через свої службові повноваження. Особливо це стосується людей, яким через їхній стан потрібен додатковий захист держави.

"Мобілізація не означає вседозволеність", - заявив омбудсмен.