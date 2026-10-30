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Катування та хабарі: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та його підлеглих

14:10 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Катування та хабарі: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та його підлеглих Фото: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та підлеглих за катування і корупцію (ДБР)
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Працівники ДБР затримали керівника відділу Чернівецького ТЦК та чотирьох його підлеглих, яких підозрюють у катуванні, викраденні чоловіків та хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР за сприяння керівництва Генштабу ЗСУ провели спецоперацію, під час якої затримали п'ятьох фігурантів.

Згідно з даними слідства, начальник відділу Чернівецького районного ТЦК разом із підлеглими організував схему з незаконного затримання чоловіків, яких силоміць змушували погоджуватися на мобілізацію, а також вимагав хабарі.

Правоохоронці задокументували один епізод викрадення, чотири епізоди катування та одержання неправомірної вигоди.

Резонансні епізоди знущань

Слідчі зафіксували низку жорстких випадків у місті Кіцмань. Зокрема, на початку лютого 2026 року під час затримання військовозобов'язаного застосували травматичну зброю, поранивши йому ногу.

Потерпілого доставили до ТЦК, де не надали медичної допомоги та примушували самостійно виймати кулю з рани.

Інший випадок стався 30 вересня 2026 року, коли через особистий конфлікт викрали ветерана війни, який із початку повномасштабного вторгнення захищав Київ, Ірпінь і Бахмут. Чоловіка підстерегли біля пішохідного переходу та силоміць затягнули до автомобіля.

Зловмисники вже отримали підозру

Фігуранти також вимагали та одержали 5,5 тис. євро від військовозобов'язаного за його звільнення після затримання.

Катування та хабарі: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та його підлеглихКатування та хабарі: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та його підлеглихКатування та хабарі: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та його підлеглихКатування та хабарі: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та його підлеглихКатування та хабарі: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та його підлеглихКатування та хабарі: у Чернівецькому ТЦК затримали керівника та його підлеглих

Усім п'ятьомзатриманим оголосили підозри у незаконному позбавленні волі або викраденні людини за попередньою змовою, одержанні хабаря та катуванні, вчиненому представником держави.

Досудове розслідування наразі триває, найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій заявив, що у ЗСУ посилюють контроль за роботою військово-лікарських комісій.

Він пояснив, що метою нововведень є підвищення якості медоглядів та унеможливлення мобілізації непридатних громадян.

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ДБР ТЦК Корупція Мобілізація в Україні
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