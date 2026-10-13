"Довгу" комендантську годину вводять майже по всій Донеччині, але є виключення

"Довга" комендантська година діятиме у всіх громадах Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад. Обмеження вводять на 19 годин за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Facebook і начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка у Facebook.
З 1 листопада на всій території Донеччини комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00. Однак Олександрівської та Черкаської ТГ це нововведення не стосується.
Обмеження, зокрема, будуть і у Краматорську, каже Гончаренко.
Це підтвердив і начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Під час засідання Ради оборони в області погодили розширення зони "довгої" комендантської години.
Раніше РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області скорочують тривалість комендантської години. З 1 жовтня вона триватиме з 00:00 до 04:00.
Крім того, зміни запровадили й на півдні країни - на Миколаївщині Миколаївській зменшили комендантську годину на одну годину.
Також повідомлялося, що у Сумській області з 16 вересня комендантська година триватиме на годину довше - з 00:00 до 05:00.