Для довгої підтримки України. У Фінляндії значно збільшать виробництво боєприпасів

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив про сьогоднішнє рішення Комітету міністрів економічної політики суттєво збільшити потужності з виробництва боєприпасів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Фінляндії .

У відомстві зазначили, що це дозволить збільшити виробничі потужності більш ніж у 2 рази, порівняно з нинішнім рівнем. Управління оборони зобов'язується інвестувати у нарощування виробництва близько 24 мільйонів євро.

Також фінське Міноборони бере на себе зобов'язання на довгострокові замовлення вітчизняної промисловості, що дає можливість для власних інвестицій. Загалом вони становлять близько 120 мільйонів євро.

Чим Гельсінкі пояснює рішення

"Прийняте рішення значно збільшить потужності виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що дозволить довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років", - заявив Хаккянен.

За його словами, це також має велике значення у європейському масштабі, а також зміцнює обороноздатність Фінляндії.

Виробництво боєприпасів у Фінляндії

У Міноборони Фінляндії звернули увагу, що в минулому управління оборони цілеспрямовано збільшувало виробництво важких боєприпасів. Порівняно з періодом до початку широкомасштабної війни Росії проти України, виробництво боєприпасів у Фінляндії вже зросло в рази.

Хаккянен повідомиd, що оборонне управління країни також розмістило довгострокові замовлення на важкі боєприпаси у вітчизняній промисловості. Також інвестиції збільшують виробничі потужності у довгостроковій перспективі.

Як реалізують рішення

Відповідно до недавнього рішення буде збільшено та диверсифіковано виробництво внутрішнього заряду, виробництво пороху та потужність завантаження. Це дозволяє виробляти кілька різних продуктів одночасно, що підтримує військову безпеку постачання.

У Фінляндії очікують, що інвестиції будуть завершені протягом 2026 та 2027 років, що дозволить довгостроково збільшити виробництво.

Фінські виробничі потужності

У Міноборони країни наголосили, що виробничі потужності Фінляндії значні у європейському масштабі.

"Фінляндія має найбільшу артилерію в Західній Європі. У майбутньому Фінляндія стане одним із найбільших виробників важких боєприпасів у Європі. Цим рішенням ми хочемо продемонструвати довгострокову відданість підтримці України та зміцненню оборонної промисловості", - наголосив Хаккянен.

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 млн снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Буквально днями у Міноборони Фінляндії розповіли про плани влади розпочати виробництво артилерійських боєприпасів для України.