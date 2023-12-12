Для долгой поддержки Украины. В Финляндии значительно увеличать производство боеприпасов
Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил о сегодняшнем решении Комитета министров экономической политики существенно увеличить мощности по производству боеприпасов в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Финляндии.
В ведомстве отметили, что это позволит увеличить производственные мощности более чем в 2 раза по сравнению с нынешним уровнем. Управление обороны обязуется инвестировать в наращивание производства около 24 миллионов евро.
Также финское Минобороны берет на себя обязательство по долгосрочным заказам отечественной промышленности, что дает возможность для собственных инвестиций. В общей сложности они составляют около 120 миллионов евро.
Чем Хельсинки объясняет решение
"Принятое сейчас решение значительно увеличит мощности производства тяжелых боеприпасов в Финляндии, что позволит долгосрочно поддерживать Украину до 2030-х годов", - заявил Хаккянен.
По его словам, это также имеет большое значение в европейском масштабе, а также укрепляет обороноспособность Финляндии.
Производство боеприпасов в Финляндии
В Минобороны Финляндии обратили внимание, что в прошлом Управление обороны целенаправленно увеличивало производство тяжелых боеприпасов. По сравнению с периодом до начала широкомасштабной войны России против Украины производство боеприпасов в Финляндии уже выросло в разы.
Хаккянен сообщил, что оборонное управление страны также разместило долгосрочные заказы на тяжелые боеприпасы в отечественной промышленности. Также инвестиции увеличивают производственные мощности в долгосрочной перспективе.
Как реализуют решение
В соответствии с недавним решением будет увеличено и диверсифицировано производство внутреннего заряда, производство пороха и мощность загрузки. Это позволяет производить несколько различных продуктов одновременно, что поддерживает военную безопасность поставок.
В Финляндии ожидают, что инвестиции будут завершены в течение 2026 и 2027 годов, что позволит долгосрочно увеличить производство.
Финские производственные мощности
В Минобороны страны отметили, что производственные мощности Финляндии значительны в европейском масштабе.
"Финляндия имеет самую большую артиллерию в Западной Европе. В будущем Финляндия станет одним из крупнейших производителей тяжелых боеприпасов в Европе. Этим решением мы хотим продемонстрировать долгосрочную приверженность поддержке Украины и укреплению оборонной промышленности", - подчеркнул Хаккянен.
Боеприпасы для Украины
В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн снарядов.
Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.
Буквально на днях в Минобороны Финляндии рассказали о планах властей начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.