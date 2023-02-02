Долгосрочная перспектива. В Британии объяснили позицию по истребителям для Украины
Великобритания оказывает Украине военную помощь, которую считает правильной в долгосрочной перспективе. При этом отправка истребителей может быть нецелесообразна из-за длительное время подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Так, на Даунинг-стрит отметили, что для полной подготовки пилота могут понадобиться годы, а сейчас Британия сосредоточена на оказании помощи, которую Украина может использовать в краткосрочной перспективе.
"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев", - сказал официальный представитель премьер-министра Риши Сунака.
Он добавил, что текущая программа обучения скоростным реактивным самолетам Великобритании длится пять лет.
Так, стратегия Сунака состоит в том, чтобы "сосредоточиться на том, как мы можем помочь Украине защитить свою страну и оттолкнуться в этом году".
Напомним, сначала в СМИ появилась информация, что представитель правительства Британии отверг предоставление Украине истребителей, поскольку это было бы непрактично.
Однако министр обороны страны Бен Уоллес отметил, что решение Британии пока не поставлять Украине истребители не является "твердым".
Ранее сообщалось, что Британия может предоставить Украине истребители при отходе российских войск с нашей территории.
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