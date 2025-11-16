UA

Суспільство Освіта

Довголіття птахів без міфів: орнітолог розповіла, скільки вони живуть у природі й неволі

Як довго можуть жити птахи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Довголіття птахів залежить насамперед від умов, у яких вони живуть. У дикій природі ризиків значно більше, тому середня тривалість життя там значно коротша, ніж у неволі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла орнітолог, координаторка екоосвітнього напрямку Франкфуртського зоологічного товариства в Україні Ганна Кузьо.

Чому птахи живуть довше в неволі

У зоопарках птахи мають доступ до стабільного харчування та захищені від хижаків, тому можуть прожити в рази довше, ніж у природі.

"У зоопарку їх годують і їм нічого не загрожує, а в дикій природі більше ризиків. Коли птах старіє й стає слабшим, він не може достатньо добути їжі, часто стає здобиччю хижаків", - пояснює Кузьо.

При цьому популярні твердження про те, що круки живуть по 300 років, є міфом.

"Те, що круки живуть 300 років - це байка. Є зареєстровані випадки, коли окремі екземпляри доживали в зоопарку до 100 років. Є й папуга, якому понад століття. Але це винятки", - додає орнітолог.

У природі ж дожити до кількох десятків років - уже велика рідкість.

Рекордсменка серед диких птахів

Одним із найвідоміших прикладів пташиного довголіття є альбатросиха Віздом - найстаріший дикий птах, вік якого точно встановлений.

"Їй уже понад 70 років. Вона величезну кількість часу проводить у польоті над океаном, має гарну фізичну форму і досі щороку приводить потомство", - розповідає Кузьо.

Віздом вилупилась у 1951 році на кораловому острові в Тихому океані, а через 5 років вчені її кільцювали.

Птахи не живуть у гніздах

Орнітолог також пояснює популярне хибне уявлення щодо гнізд.

"Птахи не живуть у гніздах. Вони використовують їх лише для відкладання яєць і вигодовування пташенят. Коли малеча вилітає, дорослі теж залишають гніздо", - каже експерт.

Читайте також про те, що пісня у птахів - це спосіб демонстрації сили. Самці так показують один одному, хто "крутіший", а самка, своєю чергою, оцінює їхню здатність захищати територію та забезпечувати потомство. Відповідно, пташина пісня - це прояв агресії.

Раніше ми писали про те, що через тепліші й нестабільні зими частина перелітних птахів дедалі частіше вирішує не летіти на південь, а залишатися зимувати в Україні. Найчастіше так поводяться великі види - вони здатні витримати кілька тижнів із мінімальною кількістю їжі. Натомість дрібні птахи набагато чутливіші до холоду та дефіциту корму, тож ризикують залишатися значно рідше.

