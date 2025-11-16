Довголіття птахів без міфів: орнітолог розповіла, скільки вони живуть у природі й неволі

Чому птахи живуть довше в неволі

У зоопарках птахи мають доступ до стабільного харчування та захищені від хижаків, тому можуть прожити в рази довше, ніж у природі.

"У зоопарку їх годують і їм нічого не загрожує, а в дикій природі більше ризиків. Коли птах старіє й стає слабшим, він не може достатньо добути їжі, часто стає здобиччю хижаків", - пояснює Кузьо.

При цьому популярні твердження про те, що круки живуть по 300 років, є міфом.

"Те, що круки живуть 300 років - це байка. Є зареєстровані випадки, коли окремі екземпляри доживали в зоопарку до 100 років. Є й папуга, якому понад століття. Але це винятки", - додає орнітолог.

У природі ж дожити до кількох десятків років - уже велика рідкість.

Рекордсменка серед диких птахів

Одним із найвідоміших прикладів пташиного довголіття є альбатросиха Віздом - найстаріший дикий птах, вік якого точно встановлений.

"Їй уже понад 70 років. Вона величезну кількість часу проводить у польоті над океаном, має гарну фізичну форму і досі щороку приводить потомство", - розповідає Кузьо.

Віздом вилупилась у 1951 році на кораловому острові в Тихому океані, а через 5 років вчені її кільцювали.

Птахи не живуть у гніздах

Орнітолог також пояснює популярне хибне уявлення щодо гнізд.

"Птахи не живуть у гніздах. Вони використовують їх лише для відкладання яєць і вигодовування пташенят. Коли малеча вилітає, дорослі теж залишають гніздо", - каже експерт.