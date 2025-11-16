ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Довголіття птахів без міфів: орнітолог розповіла, скільки вони живуть у природі й неволі

Неділя 16 листопада 2025 09:57
UA EN RU
Довголіття птахів без міфів: орнітолог розповіла, скільки вони живуть у природі й неволі Як довго можуть жити птахи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Довголіття птахів залежить насамперед від умов, у яких вони живуть. У дикій природі ризиків значно більше, тому середня тривалість життя там значно коротша, ніж у неволі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла орнітолог, координаторка екоосвітнього напрямку Франкфуртського зоологічного товариства в Україні Ганна Кузьо.

Чому птахи живуть довше в неволі

У зоопарках птахи мають доступ до стабільного харчування та захищені від хижаків, тому можуть прожити в рази довше, ніж у природі.

"У зоопарку їх годують і їм нічого не загрожує, а в дикій природі більше ризиків. Коли птах старіє й стає слабшим, він не може достатньо добути їжі, часто стає здобиччю хижаків", - пояснює Кузьо.

При цьому популярні твердження про те, що круки живуть по 300 років, є міфом.

"Те, що круки живуть 300 років - це байка. Є зареєстровані випадки, коли окремі екземпляри доживали в зоопарку до 100 років. Є й папуга, якому понад століття. Але це винятки", - додає орнітолог.

У природі ж дожити до кількох десятків років - уже велика рідкість.

Рекордсменка серед диких птахів

Одним із найвідоміших прикладів пташиного довголіття є альбатросиха Віздом - найстаріший дикий птах, вік якого точно встановлений.

"Їй уже понад 70 років. Вона величезну кількість часу проводить у польоті над океаном, має гарну фізичну форму і досі щороку приводить потомство", - розповідає Кузьо.

Віздом вилупилась у 1951 році на кораловому острові в Тихому океані, а через 5 років вчені її кільцювали.

Птахи не живуть у гніздах

Орнітолог також пояснює популярне хибне уявлення щодо гнізд.

"Птахи не живуть у гніздах. Вони використовують їх лише для відкладання яєць і вигодовування пташенят. Коли малеча вилітає, дорослі теж залишають гніздо", - каже експерт.

Читайте також про те, що пісня у птахів - це спосіб демонстрації сили. Самці так показують один одному, хто "крутіший", а самка, своєю чергою, оцінює їхню здатність захищати територію та забезпечувати потомство. Відповідно, пташина пісня - це прояв агресії.

Раніше ми писали про те, що через тепліші й нестабільні зими частина перелітних птахів дедалі частіше вирішує не летіти на південь, а залишатися зимувати в Україні. Найчастіше так поводяться великі види - вони здатні витримати кілька тижнів із мінімальною кількістю їжі. Натомість дрібні птахи набагато чутливіші до холоду та дефіциту корму, тож ризикують залишатися значно рідше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Птахи
Новини
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе