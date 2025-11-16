Долголетие птиц без мифов: орнитолог рассказала, сколько они живут в природе и неволе

Долголетие птиц зависит прежде всего от условий, в которых они живут. В дикой природе рисков значительно больше, поэтому средняя продолжительность жизни там значительно короче, чем в неволе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала орнитолог, координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине Анна Кузьо .

Почему птицы живут дольше в неволе

В зоопарках птицы имеют доступ к стабильному питанию и защищены от хищников, поэтому могут прожить в разы дольше, чем в природе.

"В зоопарке их кормят и им ничего не угрожает, а в дикой природе больше рисков. Когда птица стареет и становится слабее, она не может достаточно добыть пищи, часто становится добычей хищников", - объясняет Кузьо.

При этом популярные утверждения о том, что вороны живут по 300 лет, являются мифом.

"То, что вороны живут 300 лет - это байка. Есть зарегистрированные случаи, когда отдельные экземпляры доживали в зоопарке до 100 лет. Есть и попугай, которому больше века. Но это исключения", - добавляет орнитолог.

В природе же дожить до нескольких десятков лет - уже большая редкость.

Рекордсменка среди диких птиц

Одним из самых известных примеров птичьего долголетия является альбатросиха Виздом - старейшая дикая птица, возраст которой точно установлен.

"Ей уже более 70 лет. Она огромное количество времени проводит в полете над океаном, имеет хорошую физическую форму и до сих пор ежегодно приводит потомство", - рассказывает Кузьо.

Виздом вылупилась в 1951 году на коралловом острове в Тихом океане, а через 5 лет ученые ее кольцевали.

Птицы не живут в гнездах

Орнитолог также объясняет популярное заблуждение относительно гнезд.

"Птицы не живут в гнездах. Они используют их только для откладывания яиц и выкармливания птенцов. Когда малыши вылетают, взрослые тоже покидают гнездо", - говорит эксперт.