Долголетие птиц без мифов: орнитолог рассказала, сколько они живут в природе и неволе
Долголетие птиц зависит прежде всего от условий, в которых они живут. В дикой природе рисков значительно больше, поэтому средняя продолжительность жизни там значительно короче, чем в неволе.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала орнитолог, координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине Анна Кузьо.
Почему птицы живут дольше в неволе
В зоопарках птицы имеют доступ к стабильному питанию и защищены от хищников, поэтому могут прожить в разы дольше, чем в природе.
"В зоопарке их кормят и им ничего не угрожает, а в дикой природе больше рисков. Когда птица стареет и становится слабее, она не может достаточно добыть пищи, часто становится добычей хищников", - объясняет Кузьо.
При этом популярные утверждения о том, что вороны живут по 300 лет, являются мифом.
"То, что вороны живут 300 лет - это байка. Есть зарегистрированные случаи, когда отдельные экземпляры доживали в зоопарке до 100 лет. Есть и попугай, которому больше века. Но это исключения", - добавляет орнитолог.
В природе же дожить до нескольких десятков лет - уже большая редкость.
Рекордсменка среди диких птиц
Одним из самых известных примеров птичьего долголетия является альбатросиха Виздом - старейшая дикая птица, возраст которой точно установлен.
"Ей уже более 70 лет. Она огромное количество времени проводит в полете над океаном, имеет хорошую физическую форму и до сих пор ежегодно приводит потомство", - рассказывает Кузьо.
Виздом вылупилась в 1951 году на коралловом острове в Тихом океане, а через 5 лет ученые ее кольцевали.
Птицы не живут в гнездах
Орнитолог также объясняет популярное заблуждение относительно гнезд.
"Птицы не живут в гнездах. Они используют их только для откладывания яиц и выкармливания птенцов. Когда малыши вылетают, взрослые тоже покидают гнездо", - говорит эксперт.
