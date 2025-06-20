ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025

Пятница 20 июня 2025 07:15
UA EN RU
Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025 Длинные шорты - тренд лета 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В летнем сезоне 2025 года длинные шорты снова в тренде - комфортные, стильные и универсальные. Они хорошо спасают в жару, а также легко вписываются и в повседневный, и в офисный гардероб.

РБК-Украина подробнее рассказывает, с чем носить такие шорты этим летом, чтобы лук выглядел актуально и дорого.

С футболкой

Один из самых популярных вариантов - сочетание с базовой футболкой. Она может быть однотонной или с ярким принтом.

Такой образ выглядит непринужденно, но в то же время трендово - особенно если дополнить его кроссовками, сандалиями или панамкой. Однотонные футболки создают лаконичный лук в стиле минимализм, а принты придают игривости и индивидуальности.

Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025

Длинные шорты и футболка (фото: instagram.com/tamaramory)

С майкой и палантином

С длинными шортами можно создать стильный образ и для офиса. Для этого надеваем черные шорты-бермуды, белую майку, а сверху можно накинуть полупрозрачный палантин.

Дополните лук черными туфлями на невысоком стойком каблуке и коричневой сумкой из замши. Такой образ производит впечатление непринужденной элегантности и комфорта.

Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025

Вариант в офис (фото: instagram.com/laurareilly___)

С высокими носками и лоферами

Сочетание длинных шорт с высокими носками и лоферами - смелый и очень модный ход. Такой образ вдохновлен streetstyle-трендами из Токио, Копенгагена и Милана и демонстрирует идеальный баланс между расслабленностью и изысканностью.

Шорты придают легкости, носки создают акцент, а лоферы - нотку шика. Образ отлично подходит для городских прогулок или неформальных встреч в креативной среде.

Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025

Вариант с закрытой обувью (фото: instagram.com/claire_most)

С майкой и кардиганом

Длинные шорты прекрасно сочетаются с базовой майкой и легким кардиганом - такой лук идеально подходит для летней погоды. В жару можно оставить только майку, а вечером накинуть кардиган, чтобы чувствовать себя комфортно.

Это сочетание выглядит непринужденно, но продуманно: базовые вещи создают четкий силуэт, а длина шорт придает образу современного звучания. Выбирайте кардиган оверсайз или укороченный - в зависимости от настроения и стиля.

Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025

Длинные шорты на лето (фото: instagram.com/devapollon)

С яркой обувью

Если базовый образ кажется слишком спокойным, добавьте яркую обувь. В 2025 году модницы все чаще выбирают смелые цвета: красные балетки, неоновые сандалии, металлизированные мюли или цветные кроссовки.

Длинные шорты выступают как нейтральная база, а обувь становится главным акцентом. Это простой способ разнообразить летний гардероб и придать индивидуальности без лишних усилий.

Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025

Длинные шорты на лето (фото: instagram.com/brooklyngallagher)

Вас также может заинтересовать

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Tamara Mory, Elisabeth Bento, Laura Reilly, Claire Most, Devin Arielle, Brooklyn Gallagher.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов
"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде