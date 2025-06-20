Длинные шорты - спасение в жару: с чем их носить летом 2025
В летнем сезоне 2025 года длинные шорты снова в тренде - комфортные, стильные и универсальные. Они хорошо спасают в жару, а также легко вписываются и в повседневный, и в офисный гардероб.
РБК-Украина подробнее рассказывает, с чем носить такие шорты этим летом, чтобы лук выглядел актуально и дорого.
С футболкой
Один из самых популярных вариантов - сочетание с базовой футболкой. Она может быть однотонной или с ярким принтом.
Такой образ выглядит непринужденно, но в то же время трендово - особенно если дополнить его кроссовками, сандалиями или панамкой. Однотонные футболки создают лаконичный лук в стиле минимализм, а принты придают игривости и индивидуальности.
Длинные шорты и футболка (фото: instagram.com/tamaramory)
С майкой и палантином
С длинными шортами можно создать стильный образ и для офиса. Для этого надеваем черные шорты-бермуды, белую майку, а сверху можно накинуть полупрозрачный палантин.
Дополните лук черными туфлями на невысоком стойком каблуке и коричневой сумкой из замши. Такой образ производит впечатление непринужденной элегантности и комфорта.
Вариант в офис (фото: instagram.com/laurareilly___)
С высокими носками и лоферами
Сочетание длинных шорт с высокими носками и лоферами - смелый и очень модный ход. Такой образ вдохновлен streetstyle-трендами из Токио, Копенгагена и Милана и демонстрирует идеальный баланс между расслабленностью и изысканностью.
Шорты придают легкости, носки создают акцент, а лоферы - нотку шика. Образ отлично подходит для городских прогулок или неформальных встреч в креативной среде.
Вариант с закрытой обувью (фото: instagram.com/claire_most)
С майкой и кардиганом
Длинные шорты прекрасно сочетаются с базовой майкой и легким кардиганом - такой лук идеально подходит для летней погоды. В жару можно оставить только майку, а вечером накинуть кардиган, чтобы чувствовать себя комфортно.
Это сочетание выглядит непринужденно, но продуманно: базовые вещи создают четкий силуэт, а длина шорт придает образу современного звучания. Выбирайте кардиган оверсайз или укороченный - в зависимости от настроения и стиля.
Длинные шорты на лето (фото: instagram.com/devapollon)
С яркой обувью
Если базовый образ кажется слишком спокойным, добавьте яркую обувь. В 2025 году модницы все чаще выбирают смелые цвета: красные балетки, неоновые сандалии, металлизированные мюли или цветные кроссовки.
Длинные шорты выступают как нейтральная база, а обувь становится главным акцентом. Это простой способ разнообразить летний гардероб и придать индивидуальности без лишних усилий.
Длинные шорты на лето (фото: instagram.com/brooklyngallagher)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Tamara Mory, Elisabeth Bento, Laura Reilly, Claire Most, Devin Arielle, Brooklyn Gallagher.