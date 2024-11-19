"Довгі Нептуни" та 30 тисяч дальнобійних дронів: Зеленський розповів про українську зброю

Артилерія, дрони та ракети

За словами президента, лише в поточному році Україна виробила більше ніж 2,5 мільйона мінометних пострілів й снарядів до артилерії калібрів від 60 до 155-мм.

У тому ж числі нарощується й виробництво дронів. У 2025-му планується щонайменше 30 тисяч одиниць далекобійних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Зокрема поставлено завдання зробити щонайменше три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

"Наші воїни вже забезпечують збиття російських розвідувальних дронів за допомогою наших FPV. Продовжуємо шукати рішення для збиття "Шахедів" за допомогою FPV", - додав він.

Зокрема, щодо питання ракетної програми, Україна також розробила "довгі Нептуни", чия назвав свідчить про їх завдання. Зокрема вже були перші ураження.

Технологічна Ставка

"Але одним лише нарощуванням виробництва ми не можемо обійтись. Нам потрібно випереджати Росію у технологіях. Зараз часто ми шукаємо відповіді на їхні технологічні рішення. Потрібно, щоб вони шукали відповіді на наші технологічні рішення", - зауважив президент й додав, що в Україні впроваджується формат технологічної Ставки.

Під час технологічної Ставки будуть збиратись найкращі фахівці, а також найкорисніші технологічні ідеї. Перше засідання відбудеться вже на початку грудня.

"Реалізація воєнних пунктів Плану перемоги та відповідних пунктів Плану стійкості забезпечить реальне стратегічне стримування Росії. Навіть без ядерної зброї ми можемо знайти конвенційні інструменти стримування. Наша зброя завжди буде нам першим гарантом", - додав президент.

Виробництво зброї в Україні

У серпні 2023 року, під час заходів до Дня Незалежності, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала новітню ракету-дрон під назвою "Паляниця". Він підкреслив, що ця зброя є результатом роботи українських конструкторів.

Також на початку жовтня президент заявив про успішне створення в Україні нової балістичної ракети. За його словами, вона вже пройшла льотні випробування, підтвердивши свою ефективність.