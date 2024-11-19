"Длинные Нептуны" и 30 тысяч дальнобойных дронов: Зеленский рассказал об украинском оружии

Артиллерия, дроны и ракеты

По словам президента, только в текущем году Украина произвела более 2,5 миллиона минометных выстрелов и снарядов к артиллерии калибров от 60 до 155-мм.

В том же числе наращивается и производство дронов. В 2025-м планируется не менее 30 тысяч единиц дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В частности, поставлена задача произвести не менее трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов.

"Наши воины уже обеспечивают сбивание российских разведывательных дронов с помощью наших FPV. Продолжаем искать решение для сбивания "Шахедов" с помощью FPV", - добавил он.

В частности, по вопросу ракетной программы, Украина также разработала "длинные Нептуны", чье название свидетельствует об их задачах. В частности уже были первые поражения.

Технологическая Ставка

"Но одним лишь наращиванием производства мы не можем обойтись. Нам нужно опережать Россию в технологиях. Сейчас часто мы ищем ответы на их технологические решения. Нужно, чтобы они искали ответы на наши технологические решения", - отметил президент и добавил, что в Украине внедряется формат технологической Ставки.

Во время технологической Ставки будут собираться лучшие специалисты, а также самые полезные технологические идеи. Первое заседание состоится уже в начале декабря.

"Реализация военных пунктов Плана победы и соответствующих пунктов Плана устойчивости обеспечит реальное стратегическое сдерживание России. Даже без ядерного оружия мы можем найти конвенционные инструменты сдерживания. Наше оружие всегда будет нам первым гарантом", - добавил президент.

Производство оружия в Украине

В августе 2023 года, во время мероприятий ко Дню Независимости, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила новейшую ракету-дрон под названием "Паляница". Он подчеркнул, что это оружие является результатом работы украинских конструкторов.

Также в начале октября президент заявил об успешном создании в Украине новой баллистической ракеты. По его словам, она уже прошла летные испытания, подтвердив свою эффективность.