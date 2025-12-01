ua en ru
Длинное пальто и угги: модный образ блогерши Саша Бо на зиму

Понедельник 01 декабря 2025 17:39
Длинное пальто и угги: модный образ блогерши Саша Бо на зиму Саша Бо (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская блогерша Саша Бо показала, как выглядеть стильно и тепло зимой: длинное бежевое пальто, массивный шарф в клетку и комфортные угги создают идеальный городской образ для холодного времени года.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Саша Бо

Верхняя одежда и цветовая палитра

Главным элементом образа стало макси пальто свободного кроя в стиле оверсайз. Длина пальто соответствует актуальным тенденциям последних сезонов и позволяет создавать многослойные "луки".

Цвет пальто - классический бежевый (кемел), который ассоциируется с элегантностью и легко сочетается с другими оттенками. Судя по ткани пальто изготовлено из плотной шерсти или кашемира.

Длинное пальто и угги: модный образ блогерши Саша Бо на зимуМодный "лук" Саши Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Шарф в клетку

Образ дополняет массивный шарф в клетку. Сочетание бежевого, черного, белого и красного цветов придает статусность и классический вид.

Шарф небрежно накинут на плечи, что создает объем и привлекает внимание к верхней части тела. Под пальто просматривается светлый свитер кремового оттенка с текстурной вязкой, поддерживающий теплую палитру образа.

Джинсы

Саша Бо выбрала широкие джинсы с высокой посадкой темно-синего цвета, которые создают контраст с бежевой гаммой верхней одежды.

Угги

Обувь - удобные трендовые угги на платформе такого же оттенка, как и пальто. Такое сочетание комфортной обуви с элегантным пальто - трендовое в street-style и подчеркивает баланс между практичностью и модным видом.

Длинное пальто и угги: модный образ блогерши Саша Бо на зимуСаша Бо показала стильный "лук" (фото: instagram.com/sashaabo)

Аксессуары и детали образа

Образ завершает шляпа в теплых бежевых тонах, подобранная под цвет пальто. Шляпа придает драматичности и богемному шику, выделяя лицо.

Минималистичные украшения - небольшие золотые серьги, которые не перегружают образ.

Стилистические приемы

Главная особенность образа - микс стилей. Классические элементы (длинное пальто, шарф в клетку, шляпа) соединены с кэжуал-деталями (широкие джинсы и угги).

Многослойность (layering) не только обеспечивает тепло, но и делает образ визуально объемным и привлекательным. Цветная вертикаль базируется на нейтральной бежево-коричневой гамме, разбавляемой темно-синими джинсами и красными акцентами в шарфе.

Образ Саши Бо - пример того, как зимний гардероб может быть одновременно стильным, комфортным и практичным. Это идеальный вариант для городских прогулок в холодную погоду и вдохновение для тех, кто хочет выглядеть модно даже в повседневной одежде.

Длинное пальто и угги: модный образ блогерши Саша Бо на зимуСаша Бо задает тренды (фото: instagram.com/sashaabo)

Читайте РБК-Украина в Google News
