Доверенным лицам Тихановской вынесли приговоры. Якобы готовили захват власти

Сообщается, что Юрия Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую - к 6 годам колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина - к 6 годам колонии усиленного режима. Именно такие сроки запрашивало обвинение.

По данным белорусского следствия, они якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле с помощью бывших военных и сотрудников силовых органов. Затем они провели встречу с Тихановской якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий.

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором обвиняемые якобы обсуждали с ней план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов.

Четверых доверенных лиц задержали еще до выборов с 6 по 8 августа и предъявили обвинения.