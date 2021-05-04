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Доверенным лицам Тихановской вынесли приговоры. Якобы готовили захват власти

Автор: РБК-Украина

Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговоры четверым доверенным лицам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Их обвинили в подготовке беспорядков и захвата зданий государственных органов.

Об этом пишет местный портал TUT.BY.

Сообщается, что Юрия Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую - к 6 годам колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина - к 6 годам колонии усиленного режима. Именно такие сроки запрашивало обвинение.

По данным белорусского следствия, они якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле с помощью бывших военных и сотрудников силовых органов. Затем они провели встречу с Тихановской якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий.

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором обвиняемые якобы обсуждали с ней план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов.

Четверых доверенных лиц задержали еще до выборов с 6 по 8 августа и предъявили обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет государственной безопасности Беларуси внес Тихановскую в список причастных к терроризму.

На нее также открыли дело за якобы подготовку террористического акта. По данным следствия, она якобы планировала взрывы и поджоги в Минске и других городах Беларуси.

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Новости Украины БеларусьприговорСветлана Тихановская