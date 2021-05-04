Довіреним особам Тіхановської винесли вироки. Нібито готували захоплення влади

Повідомляється, що Юрія Власова засудили до 6,5 року колонії посиленого режиму, Тетяну Каневську - до 6 років колонії загального режиму, Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна - до 6 років колонії посиленого режиму. Саме такі терміни просило обвинувачення.

За даними білоруського слідства, вони нібито готувалися до заворушень і захоплення організацій в Гомелі за допомогою колишніх військових і співробітників силових органів. Потім вони провели зустріч з Тіхановською нібито з метою опрацювання і докладного планування своїх дій.

Слідчий комітет Білорусі опублікував відео, на якому обвинувачені нібито обговорювали з нею план з організації масових заворушень в Гомелі, а також захоплення будівель адміністрацій і виконкомів.

Чотирьох довірених осіб затримали ще до виборів з 6 по 8 серпня і пред'явили звинувачення.