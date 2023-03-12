Довелося викликати рятувальників. Під Одесою дитина "застрягла" на кондиціонері (фото)

У неділю, 12 березня, у Чорноморську Одеської області дитина залізла на кондиціонер, розташований на другому поверсі багатоповерхівки. Щоб спустити його на землю, потрібна була допомога рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Так, о 11:57, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Чорноморськ, по проспекту Миру, потрібна допомога по зняттю дитини, яка опинилася за межами балкона на 2 поверсі житлового будинку.
"Вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалася на ворожій міні, внаслідок чого отримали осколкові поранення різних частин тіла.
Нагадаємо, в Броварах Київської області сталася трагедія. 11-річна дівчинка загинула після падіння з 14 поверху.
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