Пришлось вызывать спасателей. Под Одессой ребенок "застрял" на кондиционере (фото)

В воскресенье, 12 марта, в Черноморске Одесской области ребенок залез на кондиционер, расположенный на втором этаже многоэтажки. Чтобы спустить его на землю, понадобилась помощь спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Так, в 11:57, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Черноморск, по проспекту Мира, нужна помощь по снятию ребенка, оказавшегося за пределами балкона на 2 этаже жилого дома.
"Пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной стремянки осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет подорвалась на вражеской мине, в результате чего получили осколочные ранения разных частей тела.
Напомним, в Броварах Киевской области произошла трагедия. 11-летняя девочка погибла после падения с 14 этажа.
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