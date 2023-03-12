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Пришлось вызывать спасателей. Под Одессой ребенок "застрял" на кондиционере (фото)

Фото: под Одессой ребенок "застрял" на кондиционере (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 12 марта, в Черноморске Одесской области ребенок залез на кондиционер, расположенный на втором этаже многоэтажки. Чтобы спустить его на землю, понадобилась помощь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в 11:57, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Черноморск, по проспекту Мира, нужна помощь по снятию ребенка, оказавшегося за пределами балкона на 2 этаже жилого дома.

"Пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной стремянки осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет подорвалась на вражеской мине, в результате чего получили осколочные ранения разных частей тела.

Напомним, в Броварах Киевской области произошла трагедия. 11-летняя девочка погибла после падения с 14 этажа.

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