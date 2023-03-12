Пришлось вызывать спасателей. Под Одессой ребенок "застрял" на кондиционере (фото)

В воскресенье, 12 марта, в Черноморске Одесской области ребенок залез на кондиционер, расположенный на втором этаже многоэтажки. Чтобы спустить его на землю, понадобилась помощь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в 11:57, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Черноморск, по проспекту Мира, нужна помощь по снятию ребенка, оказавшегося за пределами балкона на 2 этаже жилого дома. "Пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной стремянки осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения", - говорится в сообщении.