Доведіть ШІ, що він не живий: творці культової 1000xResist анонсували незвичайну гру

13:07 10.04.2026 Пт
2 хв
Студія Sunset Visitor представила нову пригодницьку гру, де цифровий клон має переконати ШІ у тому, що той не є живою істотою
aimg Ольга Завада
Нова гра Prove You're Human змусить геймерів доводити відсутність душі у ШІ (скриншот)

Розробники однієї з найвідоміших ігор 1000xResist офіційно представили свій новий проєкт під назвою Prove You're Human. Новинка обіцяє занурити гравців у складні етичні питання майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Engadget.

Сюжет з етичними дилемами

Як у попередній роботі студії, події Prove You're Human розгортаються у далекому майбутньому. Гравцеві випадає роль цифрового клона людини, якого найняли для специфічного завдання: переконати систему штучного інтелекту, що вона не є живою.

"ШІ наважується мріяти, що він - людина. Вас найняли, щоб поставити її на місце", - йдеться в описі гри.

Ситуація ускладнюється тим, що сам головний герой також не є людиною у фізичному розумінні. Розробники переконані: саме це створює глибокий конфлікт ідентичності.

Геймплей та візуальний стиль

Ігровий процес міститиме дослідження навколишнього середовища, спілкування зі співробітниками корпорації та контроль за фізичним тілом цифрового клона. Цікавою особливістю стане механіка створення та вирішення капчі (CAPTCHA). Це підкреслить тему "доведення людяності".

Розробники обрали унікальний візуальний стиль, інтегрувавши реальні кадри Ванкувера у віртуальний ландшафт.

"Ванкувер - відоме кіномісто. Ми використовуємо цю інфраструктуру, щоб надати людським формам у грі відчуття тактильності", - заявив засновник Sunset Visitor Ремі Сіу.

Коли чекати на вихід гри

Розробники представили трейлер-анонс - точна дата релізу наразі невідома. А проте гру вже можна додати до списку бажаного у магазині Steam.

Враховуючи успіх 1000xResist, новий проєкт уже називають однією з найочікуваніших інді-ігор у жанрі наукової фантастики.

