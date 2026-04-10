Докажите ИИ, что он не живой: создатели культовой 1000xResist анонсировали необычную игру

Разработчики одной из самых известных игр 1000xResist официально представили свой новый проект под названием Prove You're Human. Новинка обещает погрузить игроков в сложные этические вопросы будущего

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Engadget .

Сюжет с этическими дилеммами

Как в предыдущей работе студии, события Prove You're Human разворачиваются в далеком будущем. Игроку выпадает роль цифрового клона человека, которого наняли для специфической задачи: убедить систему искусственного интеллекта, что она не является живой.

"ИИ осмеливается мечтать, что он - человек. Вас наняли, чтобы поставить его на место", - говорится в описании игры.

Ситуация осложняется тем, что сам главный герой также не является человеком в физическом смысле. Разработчики убеждены: именно это создает глубокий конфликт идентичности.

Геймплей и визуальный стиль

Игровой процесс будет включать исследование окружающей среды, общение с сотрудниками корпорации и контроль за физическим телом цифрового клона. Интересной особенностью станет механика создания и решения капчи (CAPTCHA). Это подчеркнет тему "доказательства человечности".

Разработчики выбрали уникальный визуальный стиль, интегрировав реальные кадры Ванкувера в виртуальный ландшафт.

"Ванкувер - известный киногород. Мы используем эту инфраструктуру, чтобы придать человеческим формам в игре ощущение тактильности", - заявил основатель Sunset Visitor Реми Сиу.

Когда ждать выхода игры

Разработчики представили трейлер-анонс - точная дата релиза пока неизвестна. Однако игру уже можно добавить в список желаемого в магазине Steam.

Учитывая успех 1000xResist, новый проект уже называют одной из самых ожидаемых инди-игр в жанре научной фантастики.