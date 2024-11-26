Проблема в носіях. Експерт оцінив можливість передачі Україні ракет Tomahawk

Ракети Tomahawk є морського, авіаційного та наземного базування. Останніх у Сполучених Штатів Америки (США) не так багато, щоб передавати їх Україні.

Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

НАТО продемонструвало свою недієздатність

Коментуючи новину про те, що Парламентська асамблея НАТО рекомендувала країнам-членам альянсу надати Україні ракети середньої дальності, Жирохов заявив, що Північноатлантичний альянс вже продемонстрував свою недієздатність у повномасштабній війні. Прийняття рішень залежить від консенсусу всіх її членів, що часто ускладнюється позицією окремих держав, таких як Угорщина, Туреччина, Італія чи Словаччина, які блокують певні ініціативи.

НАТО не володіє власними збройними силами чи озброєнням, яке могло б бути оперативно передано. Таким чином, підтримка часто залишається на рівні політичних заяв.

Реальну допомогу можна очікувати лише через постачання зброї від окремих держав, таких як Британія, Франція чи Німеччина. Наразі ж така підтримка переважно носить символічний характер, демонструючи солідарність європейських країн.

Можливість передачі Україні Tomahawk

"США зараз не до нас. Це раз. По-друге, потрібно буде вирішувати носії цих Tomahawk. Тому що "Томагавки" вони є і морського, і авіаційного базування і наземного базування, але наземного базування у самих США не так багато, щоб передавати кудись", - пояснив експерт.

За словами Жирохова, у разі можливих конфліктів із такими країнами, як Китай чи Іран, особливо за адміністрації Дональда Трампа, передача цього виду стратегічного озброєння виглядає малоймовірною.

План перемоги та запит на Tomahawk

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив Верховній Раді стратегічний план, спрямований на здобуття перемоги у війні з Російською Федерацією. Документ складається з п’яти ключових пунктів, доповнених трьома засекреченими додатками, зміст яких офіційно не розголошувався.

Однак журналістам стало відомо про одну із деталей закритої частини цього плану: Україна має намір запросити крилаті ракети Tomahawk.

Пізніше президент підтвердив запит на ракети.