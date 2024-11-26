Парламентська асамблея НАТО закликала надати Україні ракети середньої дальності

Парламентська асамблея НАТО рекомендувала урядам країн-членів альянсу надати Україні ракети середньої дальності для стримування та самозахисту.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу" та голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

За його словами, йдеться про балістичні ракети з дальністю 1000–5500 кілометрів, зокрема такі, як "Томагавки", що здатні завдавати ударів на стратегічну глибину противника.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї", - повідомив він.

За словами депутата, ухвалена резолюція є першим кроком, який створює юридичне підґрунтя для подальшого рішення урядів країн НАТО про передачу відповідного озброєння Україні.

Чернєв також нагадав, що на попередній сесії за ініціативи української делегації Парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні завдавати ударів углиб території Росії, піднявши це питання на політичний рівень.

"Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу", - підсумував нардеп.

Що таке "Томагавк"

Це сімейство американських багатоцільових крилатих ракет великої дальності, призначених для стратегічних і тактичних завдань. Ракети здатні діяти з підводних, надводних, сухопутних і повітряних платформ.

Політ ракети здійснюється на гранично малих висотах із можливістю огинання рельєфу місцевості. Вони перебувають на озброєнні кораблів і підводних човнів ВМС США та використовувалися у всіх значних військових операціях за участю США з моменту введення в експлуатацію у 1983 році.

Станом на 2014 рік орієнтовна вартість однієї ракети становила 1,45 млн доларів.