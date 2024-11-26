Придется решать за носители. Эксперт оценил возможность передачи Украине ракет Tomahawk

Ракеты Tomahawk есть морского, авиационного и наземного базирования. Последних у Соединенных Штатов Америки (США) не так много, чтобы передавать их Украине.

НАТО продемонстрировало свою недееспособность

Комментируя новость о том, что Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала странам-членам альянса предоставить Украине ракеты средней дальности, Жирохов заявил, что Североатлантический альянс уже продемонстрировал свою недееспособность в полномасштабной войне. Принятие решений зависит от консенсуса всех его членов, что часто осложняется позицией отдельных государств, таких как Венгрия, Турция, Италия или Словакия, которые блокируют определенные инициативы.

НАТО не обладает собственными вооруженными силами или вооружением, которое могло бы быть оперативно передано. Таким образом, поддержка часто остается на уровне политических заявлений.

Реальную помощь можно ожидать только через поставки оружия от отдельных государств, таких как Великобритания, Франция или Германия. Пока же такая поддержка преимущественно носит символический характер, демонстрируя солидарность европейских стран.

Возможность передачи Украине Tomahawk

"США сейчас не до нас. Это раз. Во-вторых, нужно будет решать носители этих Tomahawk. Потому что "Томагавки" они есть и морского, и авиационного базирования и наземного базирования, но наземного базирования у самих США не так много, чтобы передавать куда-то", - пояснил эксперт.

По словам Жирохова, в случае возможных конфликтов с такими странами, как Китай или Иран, особенно при администрации Дональда Трампа, передача этого вида стратегического вооружения выглядит маловероятной.

План победы и запрос на Tomahawk

16 октября президент Владимир Зеленский представил Верховной Раде стратегический план, направленный на одержание победы в войне с Российской Федерацией. Документ состоит из пяти ключевых пунктов, дополненных тремя засекреченными приложениями, содержание которых официально не разглашалось.

Однако журналистам стало известно об одной из деталей закрытой части этого плана: Украина намерена запросить крылатые ракеты Tomahawk.

Позже президент подтвердил запрос на ракеты.