"Доведеться боротися за своїх людей": МЗС зробило заяву про українців за кордоном

"Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета", - наголосив він.

Сибіга зауважив, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові в Україні. Він додав, що це питання обговорюється з партнерами Києва.

"Ми теж бачимо, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, враховуючи рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах. Тому фактично нам ще потрібно буде боротися за своїх людей, аби вони повернулися", - зазначив міністр.

Він розповів, що вже є прецеденти, зокрема у Швейцарії, яка запровадила спеціальну програму стимулювання повернення. Зокрема, Берн виділяє гроші від дороги до тимчасової плати оренди при поверненні на Батьківщину.

"Тобто цей процес розпочато. Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями, як, в тому числі, матеріально-фінансово, підтримати майбутнє або і теперішнє повернення українців додому", - наголосив Сибіга.