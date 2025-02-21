Довбик та Яремчук отримали суперників у плей-офф Ліги Європи

Після жеребкування Ліги чемпіонів пройшла аналогічна процедура в другому за значенням європейському клубному турнірі – Лізі Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Тут, як і в ЛЧ, за результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.
За трофей продовжують боротьбу два клуби українських легіонерів. Грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука гарантував собі місце в 1/8 фіналу за підсумками етапу ліги. Італійська "Рома" Артема Довбика в стиках перемогла португальський "Порту" – 1:1 та 3:2.
За результатами жеребкування було визначено пари 1/8 фіналу:
Пари 1/4 фіналу
У півфіналі зійдуться переможці пар: 2 та 1, 3 та 4.
Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЄ:
Фінал пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у іспанському Більбао.
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