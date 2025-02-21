Довбик та Яремчук отримали суперників у плей-офф Ліги Європи

Тут, як і в ЛЧ, за результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.

За трофей продовжують боротьбу два клуби українських легіонерів. Грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука гарантував собі місце в 1/8 фіналу за підсумками етапу ліги. Італійська "Рома" Артема Довбика в стиках перемогла португальський "Порту" – 1:1 та 3:2.

За результатами жеребкування було визначено пари 1/8 фіналу:

"Вікторія" - "Лаціо"

"Аякс" - "Айнтрахт"

"Реал Сосьєдад" - "Манчестер Юнайтед"

"Фенербахче" - "Рейнджерс"

"Буде Глімт" - "Олімпіакос"

АЗ - "Тоттенхем"

ФКСБ - "Ліон"

"Рома" - "Атлетік"

Пари 1/4 фіналу

"Буде-Глімт" / "Олімпіакос" – "Вікторія" / "Лаціо"

АЗ / "Тоттенгем" – "Аякс" / "Айнтрахт"

"Фенербахче" / "Рейнджерс" – "Рома" / "Атлетік"

ФКСБ / "Ліон" – "Реал Сосьєдад" / "Манчестер Юнайтед"

У півфіналі зійдуться переможці пар: 2 та 1, 3 та 4.

Коли відбудуться матчі плей-офф ЛЄ:

1/8 фіналу: 6 та 13 березня

6 та 13 березня 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня

10 та 17 квітня 1/2 фіналу: 1 та 8 травня

Фінал пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у іспанському Більбао.