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Довбик и Яремчук получили соперников в плей-офф Лиги Европы

Фото: Артем Довбик (x.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

После жеребьевки Лиги чемпионов прошла аналогичная процедура во втором по значению европейском клубном турнире - Лиге Европы.

Здесь, как и в ЛЧ, по результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов добыли право играть на этом этапе в стыковых поединках.

За трофей продолжают борьбу два клуба украинских легионеров. Греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука гарантировал себе место в 1/8 финала по итогам этапа лиги. Итальянская "Рома" Артема Довбика в стыках победила португальский "Порту" - 1:1 и 3:2.

По результатам жеребьевки были определены пары 1/8 финала:

  • "Виктория" - "Лацио"
  • "Аякс" - "Айнтрахт"
  • "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Фенербахче" - "Рейнджерс"
  • "Буде Глимт" - "Олимпиакос"
  • АЗ - "Тоттенхэм"
  • ФКСБ - "Лион"
  • "Рома" - "Атлетик"

Пары 1/4 финала

  • "Буде-Глимт" / "Олимпиакос" - "Виктория" / "Лацио"
  • АЗ / "Тоттенхэм" - "Аякс" / "Айнтрахт"
  • "Фенербахче" / "Рейнджерс" - "Рома" / "Атлетик"
  • ФКСБ / "Лион" - "Реал Сосьедад" / "Манчестер Юнайтед"

В полуфинале сойдутся победители пар: 2 и 1, 3 и 4.

Когда состоятся матчи плей-офф ЛЕ:

  • 1/8 финала: 6 и 13 марта
  • 1/4 финала: 10 и 17 апреля
  • 1/2 финала: 1 и 8 мая

Финал пройдет 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.

 

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