Довбик и Яремчук получили соперников в плей-офф Лиги Европы

Здесь, как и в ЛЧ, по результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов добыли право играть на этом этапе в стыковых поединках.

За трофей продолжают борьбу два клуба украинских легионеров. Греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука гарантировал себе место в 1/8 финала по итогам этапа лиги. Итальянская "Рома" Артема Довбика в стыках победила португальский "Порту" - 1:1 и 3:2.

По результатам жеребьевки были определены пары 1/8 финала:

"Виктория" - "Лацио"

"Аякс" - "Айнтрахт"

"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед"

"Фенербахче" - "Рейнджерс"

"Буде Глимт" - "Олимпиакос"

АЗ - "Тоттенхэм"

ФКСБ - "Лион"

"Рома" - "Атлетик"

Пары 1/4 финала

"Буде-Глимт" / "Олимпиакос" - "Виктория" / "Лацио"

АЗ / "Тоттенхэм" - "Аякс" / "Айнтрахт"

"Фенербахче" / "Рейнджерс" - "Рома" / "Атлетик"

ФКСБ / "Лион" - "Реал Сосьедад" / "Манчестер Юнайтед"

В полуфинале сойдутся победители пар: 2 и 1, 3 и 4.

Когда состоятся матчи плей-офф ЛЕ:

1/8 финала: 6 и 13 марта

6 и 13 марта 1/4 финала: 10 и 17 апреля

10 и 17 апреля 1/2 финала: 1 и 8 мая

Финал пройдет 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.