Довбик и Яремчук получили соперников в плей-офф Лиги Европы

После жеребьевки Лиги чемпионов прошла аналогичная процедура во втором по значению европейском клубном турнире - Лиге Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Здесь, как и в ЛЧ, по результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов добыли право играть на этом этапе в стыковых поединках.
За трофей продолжают борьбу два клуба украинских легионеров. Греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука гарантировал себе место в 1/8 финала по итогам этапа лиги. Итальянская "Рома" Артема Довбика в стыках победила португальский "Порту" - 1:1 и 3:2.
По результатам жеребьевки были определены пары 1/8 финала:
Пары 1/4 финала
В полуфинале сойдутся победители пар: 2 и 1, 3 и 4.
Когда состоятся матчи плей-офф ЛЕ:
Финал пройдет 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.
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