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Довбик підтримав челендж Циганкова та Миколенка і повернув собі символ "Жирони"

Рим, Субота 12 липня 2025 16:48
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Довбик підтримав челендж Циганкова та Миколенка і повернув собі символ "Жирони" Фото: Артем Довбик гратиме у "Ромі", як в "Жироні" (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український нападник італійської "Роми" Артем Довбик розпочинає підготовку до сезону-2025/26 під керівництвом нового наставника Джан П'єро Гасперіні. Одна важлива для подія для українця вже відбулася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma Press.

Символічне повернення

Довбик перед новим сезоном змінить ігровий номер у "Ромі". Він візьме собі 9-ку під якою до переїзду в Італію успішно грав за іспанську "Жирону", де з 24-ма голами став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2023/24.

Минулого сезону Довбик був змушений виступати під 11-м номером, оскільки, коли він прийшов у "Рому", 9-й був закріплений за Теммі Абрахамом. І хоча під кінець літнього трансферного вікна-2024 англієць пішов у оренду в "Мілан", змінити ситуацію вже було неможливо.

Цього літа Абрахам вже на початку трансферного періоду пішов у оренду в турецький "Бешикташ" і номер офіційно звільнився. Звичайно, Довбик не міг не скористатися нагодою і забронював за собою щасливий номер на майбутній сезон.

У минулій кампанії українець, граючи з 11-ю на спині, провів за столичну команду 45 матчів у всіх турнірах, де відзначився 17 голами та 4 результативними передачами.

Мода на нові номери

Таким чином Довбик підтримав своєрідний челендж від українських збірників, які влітку почали змінювати ігрові номери.

Так у "Жироні" Віктор Циганков відмовився від 8-ки та взяв собі 15-й номер, під яким виступає в збірній, а раніше діяв у київському "Динамо". Це стало можливим після відходу з клубу центрбека Хуанпе.

В АПЛ Віталій Миколенко з "Евертона" залишив 19-й номер та взяв собі 16-й. Саме під 16-м захисник раніше виступав за київське "Динамо", а також грає за національну збірну України.

Формально до цього списку можна додати й Михайла Мудрика з лондонського "Челсі". Проте він розпрощався з улюбленою 10-ю не за власним бажанням. Клуб вольовим рішенням відібрав топовий номер у тимчасово відстороненого від футболу за підозру у вживанні допінгу українця та віддав його лідеру команди Коулу Палмеру.

Раніше "Ліверпуль" офіційно вивів з обігу на всіх рівнях номер, під яким грав Діогу Жота.

Також читайте, на якому місці в оновленому рейтингу ФІФА перебуває збірна України перед стартом у кваліфікації ЧС-2026.

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Футбол Чемпіонат Італії Рома Артем Довбик
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