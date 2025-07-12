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Довбик поддержал челлендж Цыганкова и Миколенко и вернул себе символ "Жироны"

Рим, Суббота 12 июля 2025 16:48
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Довбик поддержал челлендж Цыганкова и Миколенко и вернул себе символ "Жироны" Фото: Артем Довбик будет играть в "Роме", как в "Жироне" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик начинает подготовку к сезону-2025/26 под руководством нового наставника Джан Пьеро Гасперини. Одно важное для событие для украинца уже состоялось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Roma Press.

Символическое возвращение

Довбик перед новым сезоном сменит игровой номер в "Роме". Он возьмет себе 9-ку под которой до переезда в Италию успешно играл за испанскую "Жирону", где с 24-мя голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги-2023/24.

В прошлом сезоне Довбик был вынужден выступать под 11-м номером, поскольку, когда он пришел в "Рому", 9-й был закреплен за Тэмми Абрахамом. И хотя под конец летнего трансферного окна-2024 англичанин ушел в аренду в "Милан", изменить ситуацию уже было невозможно.

Этим летом Абрахам уже в начале трансферного периода ушел в аренду в турецкий "Бешикташ" и номер официально освободился. Конечно, Довбик не мог не воспользоваться случаем и забронировал за собой счастливый номер на будущий сезон.

В минувшей кампании украинец, играя с 11-й на спине, провел за столичную команду 45 матчей во всех турнирах, где отметился 17 голами и 4 результативными передачами.

Мода на новые номера

Таким образом Довбик поддержал своеобразный челлендж от украинских сборников, которые летом начали менять игровые номера.

Так в "Жироне" Виктор Цыганков отказался от 8-ки и взял себе 15-й номер, под которым выступает в сборной, а ранее действовал в киевском "Динамо". Это стало возможным после ухода из клуба центрбека Хуанпе.

В АПЛ Виталий Миколенко из "Эвертона" оставил 19-й номер и взял себе 16-й. Именно под 16-м защитник ранее выступал за киевское "Динамо", а также играет за национальную сборную Украины.

Формально к этому списку можно добавить и Михаила Мудрика из лондонского "Челси". Однако он распрощался с любимой 10-й не по собственному желанию. Клуб волевым решением отобрал топовый номер у временно отстраненного от футбола за подозрение в употреблении допинга украинца и отдал его лидеру команды Коулу Палмеру.

Ранее "Ливерпуль" официально вывел из обращения на всех уровнях номер, под которым играл Диогу Жота.

Также читайте, на каком месте в обновленном рейтинге ФИФА находится сборная Украины перед стартом в квалификации ЧМ-2026.

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Футбол Чемпионат Италии Рома Артем Довбик
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