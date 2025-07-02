"Жирона" представила нову форму: Циганков у головній ролі
Іспанський футбольний клуб "Жирона" офіційно представив новий комплект домашньої форми на прийдешній сезон 2025/26, зробивши акцент на стилі та національному колориті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт клубу в Instagram.
Новий дизайн форми "Жирони"
Клуб з Каталонії офіційно представив оновлену форму, виготовлену технічним партнером Puma. Цьогоріч дизайн зазнав помітних змін, основою став білий колір, доповнений вертикальними смужками червоного відтінку.
Комірець виділяється насиченим червоним кольором на тлі світлої тканини. Чорними залишилися логотип виробника та спонсорські позначки.
Презентація проходила під гаслом "Елегантність у грі". Воно має підкреслити цінності клубу - прагнення до поваги, чесної боротьби та стилю на полі.
Новий комплект буде основним для домашніх матчів сезону 2025/26 у Ла Лізі.
Українець - серед головних облич промоції
Один із лідерів команди, український вінгер Віктор Циганков, взяв участь у фотосесії та став одним із моделей нової форми.
Зображення з українцем з’явилися на офіційних ресурсах клубу та стали важливою частиною презентації.
Віктор Циганков у новій формі "Жирони" на сезон 2025/26 (фото: instagram.com/gironafc)
Циганков у "Жироні"
Віктор стабільно виходить у стартовому складі як іспанського клубу, так і національної збірної України. За підсумками минулого сезону Ла Ліги він посів друге місце серед гравців каталонського клубу за кількістю створених гольових моментів.
У 32 матчах чемпіонату Іспанії вінгер записав до свого активу 2 забиті м’ячі та 5 результативних передач.
Нагадаємо, що Віктор перейшов з київського "Динамо" до "Жирони" взимку 2023 року. Він підписав контракт з каталонським клубом до 2027 року.
Сезон 2024/25 команда, за яку виступає ще один український футболіст Владислав Крапинцов, завершила на 16-й сходинці турнірної таблиці, уникнувши пониження в класі.
Раніше ми писали про перехід українського гравця Максима Таловєрова в англійський клуб.
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