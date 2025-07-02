"Жирона" представила нову форму: Циганков у головній ролі

Новий дизайн форми "Жирони"

Клуб з Каталонії офіційно представив оновлену форму, виготовлену технічним партнером Puma. Цьогоріч дизайн зазнав помітних змін, основою став білий колір, доповнений вертикальними смужками червоного відтінку.

Комірець виділяється насиченим червоним кольором на тлі світлої тканини. Чорними залишилися логотип виробника та спонсорські позначки.

Презентація проходила під гаслом "Елегантність у грі". Воно має підкреслити цінності клубу - прагнення до поваги, чесної боротьби та стилю на полі.

Новий комплект буде основним для домашніх матчів сезону 2025/26 у Ла Лізі.

Українець - серед головних облич промоції

Один із лідерів команди, український вінгер Віктор Циганков, взяв участь у фотосесії та став одним із моделей нової форми.

Зображення з українцем з’явилися на офіційних ресурсах клубу та стали важливою частиною презентації.

Віктор Циганков у новій формі "Жирони" на сезон 2025/26 (фото: instagram.com/gironafc)