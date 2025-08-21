Довбик отримав конкретну пропозицію від "Наполі": що відомо

На заміну Лукаку

Один з кандидатів на українця – "Наполі". Чинний чемпіон Італії, що готується до виступів в основному етапі Ліги чемпіонів, розглядає українця як одного з потенційних кандидатів після травми Ромелу Лукаку.

Повідомляється, що "Наполі" вже зробив усну пропозицію гравцю – шестирічний контракт із зарплатнею 3 млн євро на рік після податків. Наразі переговори перебувають на початковому етапі, і невідомо, чи буде пропозицію закріплено письмово.

Конкуренти та інші варіанти

За інформацією італійських ЗМІ, "Наполі" паралельно розглядає й інших форвардів, серед яких Расмус Гойлунн і Андреа Пінамонті.

У боротьбу за українця може втрутитися й "Мілан", який під керівництвом Массиміліано Алегрі шукає підсилення в атаці.

"Рома" готова розглянути пропозиції щодо Довбика, але не продасть свого нападника менше ніж за 30 мільйонів євро, аби уникнути фінансових втрат.

За даними La Gazzetta dello Sport, "россонері" здатні запропонувати варіант обміну – до угоди можуть увійти Юнус Муса або Давіде Бартезагі, які цікавлять римлян.

Що скаже Гасперіні

Сам Довбик раніше заявляв, що його подальша кар'єра залежатиме від нового головного тренера "Роми", яким став Джан П'єро Гасперіні. Водночас клуб уже не вважає українця незамінним і готовий розглянути вигідні пропозиції.

Довбик перейшов у "Рому" минулого літа після блискучого сезону в іспанській "Жироні", де став найкращим бомбардиром Ла Ліги (24 голи) та допоміг команді вперше в історії вийти до Ліги чемпіонів. У складі "вовків" у минулому сезоні українець зіграв 45 матчів, у яких відзначився 17 разів: 12 голів у Серії А, 3 - у Кубку Італії та 2 - в Лізі Європи.