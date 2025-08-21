Довбик получил конкретное предложение от "Наполи": что известно

На замену Лукаку

Один из кандидатов на украинца - "Наполи". Действующий чемпион Италии, готовящийся к выступлениям в основном этапе Лиги чемпионов, рассматривает украинца как одного из потенциальных кандидатов после травмы Ромелу Лукаку.

Сообщается, что "Наполи" уже сделал устное предложение игроку - шестилетний контракт с зарплатой 3 млн евро в год после налогов. Сейчас переговоры находятся на начальном этапе, и неизвестно, будет ли предложение закреплено письменно.

Конкуренты и другие варианты

По информации итальянских СМИ, "Наполи" параллельно рассматривает и других форвардов, среди которых Расмус Хойлунн и Андреа Пинамонти.

В борьбу за украинца может вмешаться и "Милан", который под руководством Массимилиано Аллегри ищет усиление в атаке.

"Рома" готова рассмотреть предложения по Довбику, но не продаст своего нападающего меньше чем за 30 миллионов евро, чтобы избежать финансовых потерь.

По данным La Gazzetta dello Sport, "россонери" способны предложить вариант обмена - в сделку могут войти Юнус Муса или Давиде Бартезаги, которые интересуют римлян.

Что скажет Гасперини

Сам Довбик ранее заявлял, что его дальнейшая карьера будет зависеть от нового главного тренера "Ромы", которым стал Джан Пьеро Гасперини. В то же время клуб уже не считает украинца незаменимым и готов рассмотреть выгодные предложения.

Довбик перешел в "Рому" прошлым летом после блестящего сезона в испанской "Жироне", где стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (24 гола) и помог команде впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. В составе "волков" в прошлом сезоне украинец сыграл 45 матчей, в которых отличился 17 раз: 12 голов в Серии А, 3 - в Кубке Италии и 2 - в Лиге Европы.