Не дотягнули до стандартів НАТО: в США обурились новому держбюджету Чехії

Коментуючи новий оборонний бюджет Чехії, посол США в НАТО Метью Вітакер наголосив, що союзники повинні "виконати свою частину роботи" і дотримуватися оборонних зобов’язань, погоджених у межах Альянсу.

"Усі члени альянсу повинні докласти зусиль і виконати Гаазьке оборонне зобов'язання", - підкреслив він

За його словами, нові оборонні орієнтири НАТО відповідають геополітичним викликам у світі.

"Ці цифри не є довільними. Вони відповідають вимогам сьогодення, а сьогодення вимагає 5% як стандарту. Ніяких виправдань, ніяких відмов", - додав Вітакер.

У виданні зазначили, що новий бюджет Чехії передбачає фінансування Міністерства оборони на рівні 154,8 млрд крон (близько 7,3 млрд доларів), що становить 1,73% ВВП.

Це нижче за попередню ціль НАТО у 2% ВВП, не кажучи вже про нові орієнтири, погоджені союзниками минулого року в Гаазі - 3,5% ВВП на оборону та ще 1,5% на інші оборонні інвестиції.

Водночас міністерство фінансів Чехії стверджує, що загальні витрати на оборону у бюджеті досягнуть 2,07% ВВП. Однак бюджетний наглядовий орган країни висловив сумніви щодо цих розрахунків.

За даними регулятора, частина витрат, які уряд зараховує до оборонних, спрямована на інші цілі - зокрема дорожні проєкти Міністерства транспорту - і може не відповідати визначенню НАТО.