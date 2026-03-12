RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Не дотянули до стандартов НАТО: в США возмутились новому госбюджету Чехии

18:56 12.03.2026 Чт
2 мин
Американцы напомнили союзникам о необходимости выполнять оборонные обязательства Альянса
aimg Мария Науменко
Фото: посол США в НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)

Сокращение оборонных расходов в новом бюджете Чехии вызвало критику со стороны США, которые неоднократно призывали союзников по НАТО увеличивать финансирование армии.

Комментируя новый оборонный бюджет Чехии, посол США в НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что союзники должны "выполнить свою часть работы" и придерживаться оборонных обязательств, согласованных в рамках Альянса.

"Все члены альянса должны приложить усилия и выполнить Гаагское оборонное обязательство", - подчеркнул он

По его словам, новые оборонные ориентиры НАТО соответствуют геополитическим вызовам в мире.

"Эти цифры не являются произвольными. Они соответствуют требованиям настоящего, а настоящее требует 5% как стандарта. Никаких оправданий, никаких отказов", - добавил Уитакер.

В издании отметили, что новый бюджет Чехии предусматривает финансирование Министерства обороны на уровне 154,8 млрд крон (около 7,3 млрд долларов), что составляет 1,73% ВВП.

Это ниже предыдущей цели НАТО в 2% ВВП, не говоря уже о новых ориентирах, согласованных союзниками в прошлом году в Гааге - 3,5% ВВП на оборону и еще 1,5% на другие оборонные инвестиции.

В то же время министерство финансов Чехии утверждает, что общие расходы на оборону в бюджете достигнут 2,07% ВВП. Однако бюджетный надзорный орган страны выразил сомнения относительно этих расчетов.

По данным регулятора, часть расходов, которые правительство относит к оборонным, направлена на другие цели - в частности дорожные проекты Министерства транспорта - и может не соответствовать определению НАТО.

Напомним, 11 марта парламент Чехии одобрил государственный бюджет на 2026 год с дефицитом 310 млрд крон.

Документ предусматривает рост социальных расходов и одновременно сокращение финансирования оборонного сектора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиЧехияНАТОМинистерство обороны Украины