Не дотянули до стандартов НАТО: в США возмутились новому госбюджету Чехии

Комментируя новый оборонный бюджет Чехии, посол США в НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что союзники должны "выполнить свою часть работы" и придерживаться оборонных обязательств, согласованных в рамках Альянса.

"Все члены альянса должны приложить усилия и выполнить Гаагское оборонное обязательство", - подчеркнул он

По его словам, новые оборонные ориентиры НАТО соответствуют геополитическим вызовам в мире.

"Эти цифры не являются произвольными. Они соответствуют требованиям настоящего, а настоящее требует 5% как стандарта. Никаких оправданий, никаких отказов", - добавил Уитакер.

В издании отметили, что новый бюджет Чехии предусматривает финансирование Министерства обороны на уровне 154,8 млрд крон (около 7,3 млрд долларов), что составляет 1,73% ВВП.

Это ниже предыдущей цели НАТО в 2% ВВП, не говоря уже о новых ориентирах, согласованных союзниками в прошлом году в Гааге - 3,5% ВВП на оборону и еще 1,5% на другие оборонные инвестиции.

В то же время министерство финансов Чехии утверждает, что общие расходы на оборону в бюджете достигнут 2,07% ВВП. Однако бюджетный надзорный орган страны выразил сомнения относительно этих расчетов.

По данным регулятора, часть расходов, которые правительство относит к оборонным, направлена на другие цели - в частности дорожные проекты Министерства транспорта - и может не соответствовать определению НАТО.