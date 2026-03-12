ua en ru
Не дотягнули до стандартів НАТО: в США обурились новому держбюджету Чехії

18:56 12.03.2026 Чт
2 хв
Американці нагадали союзникам про необхідність виконувати оборонні зобов’язання Альянсу
aimg Марія Науменко
Не дотягнули до стандартів НАТО: в США обурились новому держбюджету Чехії Фото: посол США в НАТО Метью Вітакер (Getty Images)

Скорочення оборонних витрат у новому бюджеті Чехії викликало критику з боку США, які неодноразово закликали союзників по НАТО збільшувати фінансування армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коментуючи новий оборонний бюджет Чехії, посол США в НАТО Метью Вітакер наголосив, що союзники повинні "виконати свою частину роботи" і дотримуватися оборонних зобов’язань, погоджених у межах Альянсу.

"Усі члени альянсу повинні докласти зусиль і виконати Гаазьке оборонне зобов'язання", - підкреслив він

За його словами, нові оборонні орієнтири НАТО відповідають геополітичним викликам у світі.

"Ці цифри не є довільними. Вони відповідають вимогам сьогодення, а сьогодення вимагає 5% як стандарту. Ніяких виправдань, ніяких відмов", - додав Вітакер.

У виданні зазначили, що новий бюджет Чехії передбачає фінансування Міністерства оборони на рівні 154,8 млрд крон (близько 7,3 млрд доларів), що становить 1,73% ВВП.

Це нижче за попередню ціль НАТО у 2% ВВП, не кажучи вже про нові орієнтири, погоджені союзниками минулого року в Гаазі - 3,5% ВВП на оборону та ще 1,5% на інші оборонні інвестиції.

Водночас міністерство фінансів Чехії стверджує, що загальні витрати на оборону у бюджеті досягнуть 2,07% ВВП. Однак бюджетний наглядовий орган країни висловив сумніви щодо цих розрахунків.

За даними регулятора, частина витрат, які уряд зараховує до оборонних, спрямована на інші цілі - зокрема дорожні проєкти Міністерства транспорту - і може не відповідати визначенню НАТО.

Нагадаємо, 11 березня парламент Чехії схвалив державний бюджет на 2026 рік із дефіцитом 310 млрд крон.

Документ передбачає зростання соціальних витрат і водночас скорочення фінансування оборонного сектору.

