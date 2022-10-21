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На досвіді України. Адмірал США закликав готуватися до вторгнення Китаю на Тайвань

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Вашингтон, П'ятниця 21 жовтня 2022 00:08
На досвіді України. Адмірал США закликав готуватися до вторгнення Китаю на Тайвань Фото: адмірал США закликав ВМС готуватися до нового бою вже цього року (mount whitney shipshub)
Автор: Артур Родивилов

Війна Росії в Україні показала, що важливо бути готовими до бою у будь-який час, зокрема до вторгнення Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача ВМС США адмірала Майкола Гілдея у науковому центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

Гілдей сказав, що за останні 20 років китайці виконали "кожну обіцянку, яку вони дали, і виконали раніше, ніж збиралися".

"Хто думав, що ми побачимо сухопутну війну у Східній Європі у 2022 році? Трохи таких. Це свідчення того, що ми маємо бути готові битися вже сьогодні", - зазначив він.

Гілдей додав, що через війну Росії в Україні, США відправили до регіону бойовий корабель Ford раніше, ніж планувалося. За розкладом він мав вирушити наступного року.

Він вважає, що вторгнення на Тайвань може бути вже цього року.

"Якщо раніше ми говорили про конкуренцію сил, коли йшлося про Китай, тепер ми зіткнулися з дедалі агресивнішими Китаєм і Росією і тому зосереджуємось на готовності до "битви сьогодні", - додав Гілдей.

Нагадаємо, у Китаї заявили, що можуть розв'язувати питання Тайваню силою.

Також раніше ЦРУ повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду армії підготуватись до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

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Тайвань ВМС США
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