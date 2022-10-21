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На опыте Украины. Адмирал США призвал готовиться к вторжению Китая на Тайвань

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Вашингтон, Пятница 21 октября 2022 00:08
На опыте Украины. Адмирал США призвал готовиться к вторжению Китая на Тайвань Фото: адмирал США призвал ВМС готовиться к новому бою уже в этом году (mount whitney shipshub)
Автор: Артур Родивилов

Война России в Украине показала, что важно быть готовыми к бою в любое время, в том числе к вторжению Китая на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего ВМС США адмирала Майкола Гилдея в научном центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Гилдей сказал, что за последние 20 лет китайцы выполнили "каждое обещание, которое они дали, и выполнили раньше, чем собирались".

"Кто думал, что мы увидим сухопутную войну в Восточной Европе в 2022 году? Немного таких. Это свидетельство того, что мы должны быть готовы драться уже сегодня", - указал он.

Гилдей добавил, что из-за войны России в Украине, США отправили в регион боевой корабль Ford раньше, чем планировалось. По расписанию он должен был отправиться в следующем году.

Он считает, что вторжение на Тайвань может быть уже в этом году.

"Если раньше мы говорили о конкуренции сил, когда речь шла о Китае, теперь мы столкнулись со все более агрессивными Китаем и Россией и поэтому сосредотачиваемся на готовности к "битве сегодня", - добавил Гилдей.

Напомним, в Китае заявили, что могут решить вопрос Тайваня силой.

Также ранее ЦРУ сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду армии подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

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