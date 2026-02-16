Досвід ЗСУ для Бундесверу: українці викладатимуть у військових училищах Німеччини

Навчання ЗСУ та військ НАТО

Нагадаємо, українські військові на навчаннях Hedgehog в Естонії "розгромили" війська НАТО. За словами українських військових, результати навчань стали несподіваними для західних партнерів.

ЗМІ назвали результати навчань “жахливими” для сил НАТО - військові навіть не змогли виявити позиції українських операторів дронів.

Українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила близько 30 ударів по інших цілях.

За словами українських захисників, країни НАТО мають переосмислити тактику ведення сучасних бойових дій та швидше підготуватися до російської загрози.

Зазначимо, масштабні навчання в Естонії виявили серйозні слабкі місця НАТО у війні нового покоління із застосуванням безпілотників.

Зокрема, вони продемонстрували, наскільки прозорим стало сучасне поле бою і наскільки вразливою є будь-яка техніка або підрозділ без належного маскування, швидкого обміну даними та адаптованої тактики.