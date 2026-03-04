Досвід України налякав Європу: 10 країн терміново готують плани евакуації на випадок війни

"Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільне населення", - сказано в заяві Міноборони Швеції.

Агентство пише, що крім транспортних та туристичних коридорів, планування транскордонної евакуації буде включати й приймання та реєстрацію людей, а також захист вразливих груп.

"Метою угоди є покращення захисту цивільного населення у разі серйозних криз або, в найгіршому випадку, війни", - зазначило оборонне відомство Швеції.

10 країн готуються до війни з РФ

До північноєвропейської угоди долучилися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Зазначається, що всі ці країни останніми роками активізували підготовку щодо можливого збройного конфлікту з РФ у майбутньому.

Зокрема, Естонія, Латвія та Литва у 2025 році уклали аналогічну угоду між собою. Країни розробили плани дій на випадок потреби у масовому переміщенні сотень тисяч людей, які тікатимуть від військової агресії.

Фінляндія, в якої спільний з РФ кордон протяжністю 1340 кілометрів, у 2024 році підписала таку ж угоду зі Швецією.