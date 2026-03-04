RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Опыт Украины напугал Европу: 10 стран срочно готовят планы эвакуации на случай войны

23:25 04.03.2026 Ср
2 мин
Подготовка к возможной военной агрессии РФ продолжается годами
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Европейский парламент (Getty Images)

Страны Северной Европы готовят планы возможной эвакуации гражданского населения в случае начала военного конфликта в регионе.

"Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны, одновременно защищая гражданское население", - сказано в заявлении Минобороны Швеции.

Агентство пишет, что кроме транспортных и туристических коридоров, планирование трансграничной эвакуации будет включать и прием и регистрацию людей, а также защиту уязвимых групп.

"Целью соглашения является улучшение защиты гражданского населения в случае серьезных кризисов или, в худшем случае, войны", - отметило оборонное ведомство Швеции.

10 стран готовятся к войне с РФ

К североевропейскому соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Отмечается, что все эти страны в последние годы активизировали подготовку относительно возможного вооруженного конфликта с РФ в будущем.

В частности, Эстония, Латвия и Литва в 2025 году заключили аналогичное соглашение между собой. Страны разработали планы действий на случай необходимости в массовом перемещении сотен тысяч людей, которые будут бежать от военной агрессии.

Финляндия, у которой общая с РФ граница протяженностью 1340 километров, в 2024 году подписала такое же соглашение со Швецией.

Подготовка ЕС к войне

Напомним, Европа готовится запустить масштабную оборонную реформу, включающую совместное производство вооружений и беспилотников. Брюссель планирует сделать Европу готовой к войне к 2030 году.

По словам главы Федеральной службы внешней разведки Германии Мартина Егера, российский диктатор Владимир Путин демонстрирует готовность испытывать границы Европы и способен в любой момент спровоцировать "горячее противостояние".

